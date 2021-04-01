У Львові 31 березня патрульні зупинили автівку Honda CR-V, за кермом якої перебувала 14-річна дівчина. На пасажирському сидінні сидів її батько, який вчив доньку кермувати.

Інцидент трапився на вулиці Кульпарківській. Патрульні склали постанову на батька дівчинки. Цікаво У Львові спецпризначенець знайшов зниклого 12-річного хлопчика, гуляючи з собакою: фото Дівчинці було нецікаво їздити майданчиком Увечері 31 березня на вулиці Кульпарківській патрульні помітили дитину за кермом автомобіля Honda CR-V.

Правоохоронці одразу зупинили автівку, щоб перевірити це.

З пасажирського місця вийшов чоловік і сказав, що він тато неповнолітньої водійки.

За його словами, дівчинці було нецікаво їздити на майданчиках, тож вони виїхали на справжні дороги.

Патрульні склали на 42-річного львів'янина постанову за "передачу керування автівкою особі, яка не має права керування".

Покарання за таке правопорушення – 3400 гривень штрафу.

Дівчинка дуже розхвилювалася. Патрульні заспокоїли її, все пояснили та подарували флікер і брелок.

Додому дитина їхала вже пристебнута на задньому сидінні.

Патрульні зупинили авто з 14-річною водійкою / Фото Патрульної поліції Львівщини

На батька дівчинки виписали постанову / Фото Патрульної поліції Львівщини