Львівські патрульні зупинили авто з 14-річною дівчиною за кермом: фото
Патрульні зупинили авто з 14-річною водійкою / Патрульна поліція Львівщини
У Львові 31 березня патрульні зупинили автівку Honda CR-V, за кермом якої перебувала 14-річна дівчина. На пасажирському сидінні сидів її батько, який вчив доньку кермувати.
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Інцидент трапився на вулиці Кульпарківській. Патрульні склали постанову на батька дівчинки.
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Дівчинці було нецікаво їздити майданчиком
- Увечері 31 березня на вулиці Кульпарківській патрульні помітили дитину за кермом автомобіля Honda CR-V.
- Правоохоронці одразу зупинили автівку, щоб перевірити це.
- З пасажирського місця вийшов чоловік і сказав, що він тато неповнолітньої водійки.
- За його словами, дівчинці було нецікаво їздити на майданчиках, тож вони виїхали на справжні дороги.
- Патрульні склали на 42-річного львів'янина постанову за "передачу керування автівкою особі, яка не має права керування".
- Покарання за таке правопорушення – 3400 гривень штрафу.
- Дівчинка дуже розхвилювалася. Патрульні заспокоїли її, все пояснили та подарували флікер і брелок.
- Додому дитина їхала вже пристебнута на задньому сидінні.
Патрульні зупинили авто з 14-річною водійкою / Фото Патрульної поліції Львівщини
На батька дівчинки виписали постанову / Фото Патрульної поліції Львівщини
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