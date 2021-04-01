Львівські патрульні зупинили авто з 14-річною дівчиною за кермом: фото

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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

У Львові 31 березня патрульні зупинили автівку Honda CR-V, за кермом якої перебувала 14-річна дівчина. На пасажирському сидінні сидів її батько, який вчив доньку кермувати.

Інцидент трапився на вулиці Кульпарківській. Патрульні склали постанову на батька дівчинки.

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Дівчинці було нецікаво їздити майданчиком

  • Увечері 31 березня на вулиці Кульпарківській патрульні помітили дитину за кермом автомобіля Honda CR-V.
  • Правоохоронці одразу зупинили автівку, щоб перевірити це.
  • З пасажирського місця вийшов чоловік і сказав, що він тато неповнолітньої водійки.
  • За його словами, дівчинці було нецікаво їздити на майданчиках, тож вони виїхали на справжні дороги.
  • Патрульні склали на 42-річного львів'янина постанову за "передачу керування автівкою особі, яка не має права керування".
  • Покарання за таке правопорушення – 3400 гривень штрафу.
  • Дівчинка дуже розхвилювалася. Патрульні заспокоїли її, все пояснили та подарували флікер і брелок.
  • Додому дитина їхала вже пристебнута на задньому сидінні.


Патрульні зупинили авто з 14-річною водійкою / Фото Патрульної поліції Львівщини


На батька дівчинки виписали постанову / Фото Патрульної поліції Львівщини