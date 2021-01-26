У Львові міські автобусні перевізники хочуть збільшити вартість проїзду з 7 до 14 гривень. На їхню думку, таке підвищення – економічно обґрунтоване. Проте у Львівській міськраді заявили, що поки не планують задовільняти бажання перевізників.

Джерело: ZAXID.NET

Львівські автобусні перевізники просять міськраду підвищити вартість проїзду вдвічі. На їхню думку, міськрада повинна покривати різницю між економічно обґрунтованим та реальним тарифом на проїзд для пасажирів.

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Чому перевізники хочуть підвищити вартість проїзду

Голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка розповів, що 25 січня перевізники надали свої розрахунки нового тарифу членам комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності Львівської міськради.

Ми просимо, щоб ЛМР виставила економічно обґрунтований тариф і визначила реальний тариф, який зможуть оплачувати львів'яни. Різницю між цими тарифами необхідно передбачити в міському бюджеті,

– зазначив Велійка

Приватні львівські перевізники та комунальний перевізник "АТП-1" вважають, що економічно обґрунтованою вартістю проїзду є 14 гривень. Велійка додав, що відколи востаннє підвищували вартість проїзду змінилася низка показників, які впливають на тариф. Зокрема за цей час змінились ціни на пальне, газ й електроенергію та зросла мінімальна зарплатня.

"Із моменту, коли востаннє коригували тариф, пальне подорожчало на 20%, змінився курс долара, подорожчали запчастини, мастильні матеріали, електроенергія та газ. Усе це впливає на вартість проїзду", – пояснив голова асоціації.

Що кажуть у Львівській мерії

Голова міської комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності ЛМР Ігор Зінкевич розповів, що комісія дійсно звернулася до управління транспорту ЛМР, щоб там розрахували економічно обґрунтований тариф. Своєю чергою, перевізники повинні представити програму, за якою вони мають працювати, на одне з наступних засідань.

Керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів зазначив, що поки місто не планує змінювати тарифи на міські перевезення в межах Львівської ОТГ.

Час від часу перевізники звертаються до міста з проханням переглянути вартість проїзду в автобусах. Ми взяли їхні розрахунки до уваги й зробимо свої, однак про ніякі збільшення вартості проїзду наразі не йдеться,

– розповів Олеськів

Зверніть увагу! Вартість проїзду в міському транспорті Львова переглядають приблизно раз на 2 роки. Спочатку управління транспорту разом з перевізниками розраховує новий тариф та виносить його на громадські слухання. Після чого ці розрахунки затверджує виконком Львівської міськради. Востаннє вартість проїзду в автобусах зросла з 5 до 7 гривень 1 лютого 2019 року.