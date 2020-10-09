Львівські прикордонники відділу "Сянки" 8 жовтня знайшли у вантажівці 5740 пляшок горілки, які контрабандисти заховали у сіні. Весь алкоголь був підроблений.

Про сумнівну вантажівку прикордонників сповістили оперативники Львівського загону. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

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Як знайшли контрабандну горілку

Вантажівку Iveco зупинили за 500 метрів до лінії держрубежу. Вона була заповнена тюками сіна. Проте перевірка прикордонників була немарною – під сіном знайшли 5740 пляшок горілки з підробленими акцизними марками, тобто 287 ящиків.

За кілька хвилин на місце затримання прибула група реагування та співробітники Державної фіскальної служби. Увесь контрабандний алкоголь вилучили та передали в ДФС.

Дивіться відео, як прикордонники знайшли горілку в сіні:

Яке покарання загрожує зловмиснику

Прикордонники скерували до ДФС повідомлення про незаконне транспортування підакцизних товарів. Цей злочин карається обмеженням волі терміном до 3 років з конфіскацією майна.

Представники Нацполіції арештували вантажівку та доставили її у Львів.



Контрабандисти заховали горілку у тюках сіна / Фото Держприкордонслужби



Підозрілу вантажівку зупинили за 500 метрів до держрубежу / Фото Держприкордонслужби



Поліцейські арештували вантажівку та відвезли її у Львів / Фото Держприкордонслужби