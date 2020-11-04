В автобусах № 3а з 4 листопада з’явилась можливість безготівково оплатити за проїзд. Пристрої Easypay встановили біля водіїв у всіх автобусах маршруту.

У Львові вже 2 роки в електротранспорті можна безготівково оплатити за проїзд. Місто співпрацює з компаніями Easypay і Jetbeep, щоб запровадити такий розрахунок в усіх комунальних автобусах. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як можна безготівково оплатити проїзд в автобусах № 3а

Безготівково розрахуватись в автобусах № 3а можна біля водія. Для цього потрібно завантажити на телефон додаток EasyWallet.

Необхідно відкрити додаток EasyWallet, придбати квиток або ж перейти з push-повідомлення у додаток. А біля водія приставити телефон до пристрою для валідації. Про активацію квитка інформуватимуть відповідні світловий і звуковий сигнали. Вони інформуватимуть і пасажира, і водія водночас,

– розповів начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Якщо оплата за проїзд не пройде, додаток повідомить водія та пасажира відповідним світловим сигналом.

Систему оплати вже протестували

За словами посадовця, систему безготівкової оплати проїзду вже протестували. Наразі пристрої встановили лише в автобусах маршруту № 3а, які курсують від площі Різні до "Кінг Кросу".

На цьому маршруті працюють 15 автобусів. Якщо все буде працювати добре та злагоджено, можливість безготівкової оплати проїзду запровадять в усьому комунальному транспорті. Для цього Львівська міськрада вже розпочала тендерні процедури.