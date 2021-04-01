Ситуація з коронавірусом у Львові досить тривожна. Тому в місті посилили та продовжили карантин до 12 квітня. Мер Львова Андрій Садовий провів онлайн-зустріч з єпископами та розповів їм про посилення обмежень.

Садовий обговорив з єпископами посилення контролю за дотриманням карантину у храмах. Пізніше проведуть ще одну онлайн-зустріч, на якій духовенство поговорить з медиками.

Цікаво Коронавірус у Львові та області: на Львівщині виявили понад 1000 нових хворих

У храмах слідкуватимуть за дотриманням карантину

Садовий розповів єпископам різних конфесій Львова про ситуацію із захворюваністю на коронавірус та посилення карантинних обмежень.

Нам треба продумати святкування Пасхи, щоб мінімізувати фізичні контакти людей. Я переконаний, що якщо оці 2 тижні ми дотримаємося всіх обмежень, ця хвиля захворюваності зменшиться. Бо якщо всі захворіють в один час, може бути колапс медичної системи,

— наголосив міський голова.

Невдовзі відбудеться онлайн-зустріч духівників та лікарів міських медзакладів, де лікують хворих на коронавірус.

"Розуміючи всю складність ситуації із захворюваністю, окрім посилення контролю за дотриманням карантину у храмах міста, ми вирішили організувати ще й тематичні zoom-зустрічі отців з нашими лікарями, які зараз є на передовій і рятують життя людей", – розповів керівник департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко.

На думку посадовця, зустріч допоможе краще пояснити ситуацію з медичної точки зору. У мерії переконані, що це дасть позитивний результат.



Садовий зустрівся з львівськими єпископами / Фото Романа Балука

До теми Перед Великоднем у Львові карантин послаблять, – Садовий

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

У львівських лікарнях загалом є 1500 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом.

Станом на 1 квітня в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1031 пацієнтів. З них 962 людей – хворі на коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 29 людей – підключені до апаратів ШВЛ.

Ситуація з коронавірусом у Львові доволі тривожна. Тому в місті працюють над облаштуванням ще 1000 додаткових ліжок. Найбільше ліжкомісць створять у лікарні швидкої медичної допомоги.

На створення тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону. В області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Через велику кількість нових хворих на коронавірус локдаун у Львові вирішили продовжити до 12 квітня.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу