Готуються до Великодня: у львівських храмах посилено слідкуватимуть за дотриманням карантину

Джерело:Львівська міськрада
Ситуація з коронавірусом у Львові досить тривожна. Тому в місті посилили та продовжили карантин до 12 квітня. Мер Львова Андрій Садовий провів онлайн-зустріч з єпископами та розповів їм про посилення обмежень.
Садовий обговорив з єпископами посилення контролю за дотриманням карантину у храмах. Пізніше проведуть ще одну онлайн-зустріч, на якій духовенство поговорить з медиками.
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Садовий розповів єпископам різних конфесій Львова про ситуацію із захворюваністю на коронавірус та посилення карантинних обмежень.
Нам треба продумати святкування Пасхи, щоб мінімізувати фізичні контакти людей. Я переконаний, що якщо оці 2 тижні ми дотримаємося всіх обмежень, ця хвиля захворюваності зменшиться. Бо якщо всі захворіють в один час, може бути колапс медичної системи,
— наголосив міський голова.
Невдовзі відбудеться онлайн-зустріч духівників та лікарів міських медзакладів, де лікують хворих на коронавірус.
"Розуміючи всю складність ситуації із захворюваністю, окрім посилення контролю за дотриманням карантину у храмах міста, ми вирішили організувати ще й тематичні zoom-зустрічі отців з нашими лікарями, які зараз є на передовій і рятують життя людей", – розповів керівник департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко.
На думку посадовця, зустріч допоможе краще пояснити ситуацію з медичної точки зору. У мерії переконані, що це дасть позитивний результат.
Садовий зустрівся з львівськими єпископами / Фото Романа Балука
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