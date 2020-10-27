Львівський ІТ Кластер спільно з навчально-методичним центром Digital learning запустили проєкт експериментальної програми з інформатики у школах Львова – ІT Expert: School edition. Програму навчання змінять відповідно до сучасних вимог, а уроки проводитимуть успішні програмісти.

Метою проєкту є популяризація ІТ серед учнів 7 – 9 класів та підвищення якості викладання у львівських школах. Наразі оновлені заняття проходитимуть у СЗШ № 98, ліцеї "Просвіта", "Львівський" та ліцеї імені Івана Пулюя. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Чому створили проєкт IT Expert: School edition

Проєкт створений за підтримки ІТ-компаній Львівського ІТ Кластеру. Головним ініціатором стала компанія Abto Software. Ідею також підтримали GlobalLogic, IT Step University та Softserve. Оновлену навчальну програму з інформатики планують впроваджувати у 5 школах на рік.

На думку організаторів проєкту, інформатика – одна з найважливіших дисциплін для опанування професій майбутнього. Тому викладання предмету повинне відповідати швидким темпам розвитку IT.

Предмет інформатики повинен розвивати потенціал сучасних дітей і спрямовувати їх в правильному руслі. Він повинен давати актуальні, практичні знання, розвивати дітей, при тому залишатись цікавим та інтригуючим,

– розповів CEO Abto Software та ініціатор проєкту Олександр Музичук.

За словами Музичука, зараз уроки інформатики у школах відштовхують дітей від предмета. Інформатику потрібно викладати не теоретично, а практично. До того ж інформація в ІТ застаріває швидше, ніж друкують підручники. Також, на думку ініціатора проєкту, у школах катастрофічно бракує вчителів, які могли б давати дітям актуальні знання.

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Що буде на нових уроках інформатики

Під час підготовчого етапу проєкта спеціалісти проаналізували програму МОН.

Нову програму занять побудували за аналогією зі спецкурсами , проте організатори хочуть зробити навчання зрозумілим для кожного учня.

, проте організатори хочуть зробити навчання зрозумілим для кожного учня. Фахівці доповнили навчальні плани МОН практичними завданнями та оновленою інформацією для учнів 7 – 9 класів.

Таким чином навчання матиме фокус на практичні завдання – нові програми, редактори та мови програмування. Така програма допоможе учням заглибитись у світ ІТ та здобути навички, які необхідні в сучасному світі.

– нові програми, редактори та мови програмування. Така програма допоможе учням заглибитись у світ ІТ та здобути навички, які необхідні в сучасному світі. На уроках школярі працюватимуть над власним проєктами, у яких зможуть реалізувати свої ідеї. Так, матеріал засвоюватиметься краще.

Завдяки отриманим знанням кожен учень зможе створити проєкти, що принесуть користь суспільству, або ж навіть у школі спробувати свої сили на простих фріланс-проєктах.

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У школах викладатимуть програмісти

Для того, щоб школярі отримували актуальні знання, у закладах середньої освіти викладатимуть програмісти, які добули практичний досвід в найбільших ІТ-компаніях Львова.

Зараз у школах дуже не вистачає висококваліфікованих кадрів, які б дали хороший фундамент ІТ-освіти для учнів. Ми готуємо нових викладачів, відбираємо і перекваліфіковуємо тих, хто вже працює, що дає нам можливість глобально міняти шкільну освіту,

— додав CEO Digital learning Іван Шульба.

Оновлена програма з інформатики вже стартувала у ліцеї "Просвіта". А після осінніх канікул вона почне діяти у СЗШ № 98, ліцеї "Львівський" та ліцеї імені Івана Пулюя. Також заплановано, що до проєкту з другого семестру долучаться й інші школи.