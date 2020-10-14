Аеропорт "Львів" вперше випередив "Жуляни": рейтинг українських летовищ
Міжнародний аеропорт "Львів" посів 2 місце у рейтингу українських летовищ за найбільшою кількістю пасажирів. Його випередив лише київський аеропорт "Бориспіль".
Усього за 9 місяців 2020 року послугами українських аеропортів скористались 6,9 мільйона туристів, що на 62,3 % менше, ніж у 2019 році. Про це повідомило видання Avianews.
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Хто увійшов до рейтингу аеропортів з найбільшим пасажиропотоком
У рейтинг найбільших летовищ України увійшли 2 київських аеропорти – "Бориспіль" та "Жуляни". Також у топ-5 потрапили львівське, одеське та харківське летовища. Послугами аеропорту "Львів", який посів 2 сходинку у рейтингу, скористались на 100 тисяч пасажирів більше, ніж послугами аеропорту "Жуляни".
Пасажиропотік 5 найбільших українських аеропортів:
- "Бориспіль" – 4 мільйони 58,2 тисячі (пасажиропотік знизився на 65,1 %);
- "Львів" – 702,6 тисячі (– 58 %);
- "Київ" (Жуляни) – 600,6 тисячі (– 70,1 %);
- "Одеса" – 555,5 тисячі (– 55 %);
- "Харків" – 514,1 тисячі (– 47 %).
За підсумками вересня 2020 року львівський аеропорт випередив "Жуляни":
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"Бориспіль" – 554,5 тисячі (пасажиропотік знизився на 66,4 %)
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"Львів" – 117,4 тисячі (– 48,1 %)
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"Харків" – 90 тисячі (– 39 %)
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"Одеса" – 71,9 тисячі (– 60 %)
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"Київ" (Жуляни) – 51,1 тисячі (– 66,8 %)