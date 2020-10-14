Міжнародний аеропорт "Львів" посів 2 місце у рейтингу українських летовищ за найбільшою кількістю пасажирів. Його випередив лише київський аеропорт "Бориспіль".

Усього за 9 місяців 2020 року послугами українських аеропортів скористались 6,9 мільйона туристів, що на 62,3 % менше, ніж у 2019 році. Про це повідомило видання Avianews.

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Хто увійшов до рейтингу аеропортів з найбільшим пасажиропотоком

У рейтинг найбільших летовищ України увійшли 2 київських аеропорти – "Бориспіль" та "Жуляни". Також у топ-5 потрапили львівське, одеське та харківське летовища. Послугами аеропорту "Львів", який посів 2 сходинку у рейтингу, скористались на 100 тисяч пасажирів більше, ніж послугами аеропорту "Жуляни".

Пасажиропотік 5 найбільших українських аеропортів:

"Бориспіль" – 4 мільйони 58,2 тисячі (пасажиропотік знизився на 65,1 %);

"Львів" – 702,6 тисячі (– 58 %);

"Київ" (Жуляни) – 600,6 тисячі (– 70,1 %);

"Одеса" – 555,5 тисячі (– 55 %);

"Харків" – 514,1 тисячі (– 47 %).

За підсумками вересня 2020 року львівський аеропорт випередив "Жуляни":

"Бориспіль" – 554,5 тисячі (пасажиропотік знизився на 66,4 %)

"Львів" – 117,4 тисячі (– 48,1 %)

"Харків" – 90 тисячі (– 39 %)

"Одеса" – 71,9 тисячі (– 60 %)

"Київ" (Жуляни) – 51,1 тисячі (– 66,8 %)

Зверніть увагу! Незважаючи на пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, авіакомпанії поступово відновлюють авіарейси. Аеропорт "Львів" на час зимової навігації відновить 12 міжнародних сполучень у період з жовтня по грудень.