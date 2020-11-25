У Львові 24 листопада трапилась пожежа в дев'ятиповерхівці – загорілась кухня у квартирі на 7 поверсі. З задимленого будинку рятувальники вивели на вулицю 7 людей.

Пожежа трапилась близько 14:40 на вулиці Медової Печери. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. До теми У Львові трапилась пожежа: жінка знепритомніла і не могла врятуватись – фото Як трапилась пожежа Стурбовані мешканці будинку зателефонували до надзвичайників близько 14:40. Вони розповіли, що на вулиці Медової Печери виникла пожежа на сьомому поверсі багатоповерхівки.

Не гаючи ні хвилини, рятувальники виїхали на місце виклику. Там вони побачили, що з вікон квартири, де виникла пожежа, вибивався густий орний дим.

Пожежники одягли засоби захисту органів дихання та вирушили шукати джерело загоряння.

Сьомий та вищі поверхи були заповнені димом й токсичними продуктами горіння. Тому надзвичайники оглянули квартири будинку та вивели з дев'ятиповерхівки 7 людей.

Рятувальники локалізували пожежу о 15:00, о повністю ліквідувати вогонь їм вдалось о 15:07. Дивіться відео, як вогнеборці гасили пожежу в дев'ятиповерхівці: Хто постраждав внаслідок пожежі Вогонь знищив речі на кухні площею 8 квадратних метрів та квадратний метр утеплення фасаду будинку. Проте внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. До ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини загоряння квартири.