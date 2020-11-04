Львівський бронетанковий завод завершив капремонт та модернізацію близько 15 пожежних танків ГПМ-54 для Збройних сил України. Це найбільша партія, яку відремонтувало підприємство з часів незалежності України.

Пожежні танки складалися переважно з радянських або російських деталей. Щоб відреконструювати бронемашини, на заводі повністю змінили конструкторську та технологічну документацію. Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

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Як відновлювали пожежні танки для ЗСУ

Підприємство у 2018 році розпочало проєкт відновлення пожежних танків разом з Конструкторсько-технологічним центром ЗСУ. На допрацювання техдокументації та запуску процесу виробництва бронемашин заводу потрібно було витратити менше ніж рік. За півтора року підприємство відновило понад 20 пожежних танків.

Під час капремонту пожежні танки зазнали суттєвих змін. Зокрема на бронемашини встановили європейське гідравлічне обладнання.

Також протягом 2019 – 2020 років виїзні фахівці Львівського бронетанкового заводу відновили у місцях дислокації українських військ ще понад 10 таких пожежних машин.



Львівський завод відремонтував для ЗСУ 15 пожежних танків / Фото Укроборонпрому

Зверніть увагу! Львівський бронетанковий завод – це єдине підприємство в Україні, яке виготовляє, модернізує та здійснює капремонт пожежних танків.

Коротко про пожежний танк ГПМ-54

Гусенична пожежна машина ГПМ-54 – це основний пожежний танк ЗСУ.

Ця бронемашина необхідна на складах зброї та боєприпасів для гасіння пожеж, де доступ іншої пожежної техніки є неможливим.

Пожежний танк ГПМ-54 створений на базі танка Т-55.

Він містить цистерну для води місткістю 9 кубічних метрів, а також бак для піни місткістю 1,1 кубічного метра.

Бронемашина здатна гасити пожежу з відстані 60 метрів.

Танк також може розчищати проходи для іншої пожежної техніки.

Броньований корпус машини та фільтро-вентиляційна установка забезпечують безпеку екіпажу.



Пожежні танки вже передали військовим / Фото Укроборонпрому