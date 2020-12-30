У Львові в міській клінічній лікарні швидкої допомоги створили надсучасну вірусологічну лабораторію. Тепер працівники медзакладу мають можливість самотужки проводити дослідження усіх видів інфекцій, зокрема, робити ПЛР-тести на коронавірус.

Раніше лабораторія функціонувала на вулиці Промисловій. Проте після капремонту і закупівлі додаткового обладнання її перемістили в лікарню швидкої допомоги. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Це перша лабораторія такого класу в міській лікарні

Мер Львова Андрій Садовий, розповів, що нова лабораторія – це перша лабораторія такого класу в комунальній міській лікарні. Хоч вона й розміщена у приміщенні лікарні швидкої допомоги, лабораторія має повністю окремий процес функціонування. Тут навіть водопостачання, каналізування та вентиляція підключені окремо.

Обладнання для нової лабораторії закупили на початку 2020 року. Тому до того, як у лікарні швидкої допомоги завершили ремонт, дослідження робили у приміщенні Держпродспоживслужби.

Зараз ремонт завершений, обладнання повністю змонтоване, тому люди, які будуть потребувати швидкого і якісного тесту, зможуть тут це зробити,

– додав міський голова.

Садовий подякував усьому колективу лікарні швидкої допомоги, головному лікарю та усім львівським медикам.

"Я гордий, що в цей рік пандемії наші лікарі показали приклад людяності й жертовності, тому що дуже багато позитивних новин йшли саме зі Львова на всю Україну і давали людям надії. Це і нове COVID-відділення на 350 ліжок, яке було зроблено за рекордні 3 тижні, це і нове обладнання, яке заїжджає кожного тижня, і десятки врятованих життів. І це найважливіше", – зазначив мер.

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Дивіться фото лабораторії у лікарні ШМД / Фото Львівської міськради

Яке обладнання закупили у лабораторію

Зі слів мера, раніше такі лабораторії функціонували тільки в державних медзакладах. Проте пандемія коронавірусу стимулювала місто витратити бюджетні кошти на відкриття лабораторії в лікарні швидкої допомоги.

Для цієї лабораторії закупили унікальне для Львова обладнання. Зокрема, 3 системи автоматичного виділення нуклеїнових кислот та ампліфікації експертного класу, які дають можливість в декілька разів пришвидшувати отримання результатів аналізів. Невдовзі у лабораторії почнуть проводити визначення HLA-сумісності донора та реципієнта для новоствореного Центру трансплантації та інші генетичні дослідження, які спрямовані на розшифровку інформації, що міститься в ДНК, – особливості організму людини та схильності до спадкових хвороб, серед яких й онкологія.

Маємо ще отримати обладнання від Міністерства охорони здоров’я, яке допоможе швидше робити аналізи. Ця лабораторія буде робити всі вірусологічні аналізи, і працюватиме для потреб міста Львова,

– зазначив керівник лікарні швидкої допомоги Львова Олег Самчук.

За словами Самчука, останнім часом в Україні майже не відкривали вірусологічних лабораторій. Тому лабораторія у лікарні ШМД є однією з перших, де все зроблено за світовими зразками щодо безпеки та оснащення.

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Хто зможе користуватись послугами лабораторії лікарні ШМД

Послугами лабораторії у лікарні швидкої допомоги зможуть безкоштовно користуватися хворі на коронавірус, яким робитимуть ПЛР-аналізи, та пацієнти у невідкладних станах та ургентних ситуаціях.

Також безкоштовними будуть аналізи пацієнтів, яким робитимуть трансплантації. Всі інші планові обстеження будуть платні.

Всі можуть користуватися послугами цієї лабораторії, адже ця лікарня приймає не лише мешканців міста, а й жителів області та інших областей – ми жодній людині не відмовили в допомозі,

– зазначив Самчук.

Обстеження для хворих на коронавірус буде безоплатним, бо лікарня уклала договір з Національною службою здоров’я України. Тому всі розхідні матеріали будуть оплачені.

Цікаво! Капремонт у приміщенні лабораторії коштував 3,2 мільйона гривень, а обладнання та реактиви – 4 мільйони гривень. Також лікарня очікує 6 мільйонів гривень субвенції з держбюджету на додаткове обладнання для лабораторії.