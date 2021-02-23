Львів'янин відкрив незвичний бізнес: у нього працюють люди, які були залежними від наркотиків
Львів'янин Андрій Левицький започаткував власний бізнес – соціальну майстерню дерева Woodluck Він приймає на роботу людей, які раніше мали проблеми із алкоголем чи наркотиками. Він довіряє їм повністю та дає шанс на повноцінне життя.
Джерело:24 канал
Як започаткував бізнес
Андрій Левицький за фахом історик. Однак пристрасть до роботи із деревом у нього є з дитинства. Чоловік не просто заснував свій бізнес, але й дає роботу людям, яких інші ігнорують та осуджують.
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Левицький припустив, що любов до дерева йому передалась генетично.
В мене є 5 братів. В нас велика сім'я, батько завжди працював з деревом. Я не знаю, якось, напевно, з дитинства в голові сидить, що дерево – це щось цікаве, з ним приємно працювати,
– розповів львів'янин.
Ще до того, як заснувати свій бізнес, чоловік не один рік працював в громадському секторі: волонтерив, зокрема їздив країною із проєктом "Будуймо Україну разом"
Після волонтерства у Левицького була емоційна втома. Він зрозумів, що варто починати власний бізнес. Однак обов'язково із соціальною складовою. Так і виникла майстерня Woodluck. Те, що треба працювати із людьми, які побороли залежність, зрозумів тоді, коли знайшов хорошого столяра.
Андрій Левицький з працівником майстерні / Фото reporters.media
Чоловік зізнався Левицькому, що у нього були проблеми з алкоголем і наркотиками, коли той повернувся з АТО. Чоловікові було складно повернутися до нормального життя, згодом він пройшов 9-місячне лікування в реабілітаційному центрі. Після цього почав шукати роботу.
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Наскільки це важливо для таких людей
Тепер у соціальній майстерні 50% працівників – це люди, які в минулому були залежними. Вони приходять із реабілітаційного центру. Робота – це та міцна соломинка, яка здатна витягти людину із минулого життя.
Насамперед для залежної особистості – це є підтримка. Людині на такому етапі важко влитися в суспільство просто. Вона повністю деградована й розбита, як особистість, тому починає вчитися жити по-новому, але їй важко навчитися довіряти,
– зазначив працівник реабілітаційного центру Ігор Курик.
"Довіра – це є основний принцип. В нас немає такого, що ми не довіряємо. В нас є гроші, є якісь спільні речі, інструменти. Вони є в спільному користуванні і я знаю точно, що тут нічо не пропаде", – підсумував Левицький.
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