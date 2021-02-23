Львів'янин відкрив незвичний бізнес: у нього працюють люди, які були залежними від наркотиків

Львів'янин Андрій Левицький започаткував власний бізнес – соціальну майстерню дерева Woodluck Він приймає на роботу людей, які раніше мали проблеми із алкоголем чи наркотиками. Він довіряє їм повністю та дає шанс на повноцінне життя.

Як започаткував бізнес

Андрій Левицький за фахом історик. Однак пристрасть до роботи із деревом у нього є з дитинства. Чоловік не просто заснував свій бізнес, але й дає роботу людям, яких інші ігнорують та осуджують.

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Левицький припустив, що любов до дерева йому передалась генетично.

В мене є 5 братів. В нас велика сім'я, батько завжди працював з деревом. Я не знаю, якось, напевно, з дитинства в голові сидить, що дерево – це щось цікаве, з ним приємно працювати,

– розповів львів'янин.

Ще до того, як заснувати свій бізнес, чоловік не один рік працював в громадському секторі: волонтерив, зокрема їздив країною із проєктом "Будуймо Україну разом"

"Будуймо Україну разом" (БУР) – волонтерська організація, яка їздить у різні міста України і допомагає відновлювати будинки, створювати молодіжні платформи та облаштовувати громадські простори.

Після волонтерства у Левицького була емоційна втома. Він зрозумів, що варто починати власний бізнес. Однак обов'язково із соціальною складовою. Так і виникла майстерня Woodluck. Те, що треба працювати із людьми, які побороли залежність, зрозумів тоді, коли знайшов хорошого столяра.



Андрій Левицький з працівником майстерні / Фото reporters.media

Чоловік зізнався Левицькому, що у нього були проблеми з алкоголем і наркотиками, коли той повернувся з АТО. Чоловікові було складно повернутися до нормального життя, згодом він пройшов 9-місячне лікування в реабілітаційному центрі. Після цього почав шукати роботу.

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Наскільки це важливо для таких людей

Тепер у соціальній майстерні 50% працівників – це люди, які в минулому були залежними. Вони приходять із реабілітаційного центру. Робота – це та міцна соломинка, яка здатна витягти людину із минулого життя.

Насамперед для залежної особистості – це є підтримка. Людині на такому етапі важко влитися в суспільство просто. Вона повністю деградована й розбита, як особистість, тому починає вчитися жити по-новому, але їй важко навчитися довіряти,

– зазначив працівник реабілітаційного центру Ігор Курик.

"Довіра – це є основний принцип. В нас немає такого, що ми не довіряємо. В нас є гроші, є якісь спільні речі, інструменти. Вони є в спільному користуванні і я знаю точно, що тут нічо не пропаде", – підсумував Левицький.