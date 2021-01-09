У Львівській області у перший день локдауну поліцейські виявили 63 порушення жорсткого карантину. Правоохоронці спочатку проводять профілактичні бесіди, якщо це не допомагає – складають адиінпротоколи.

Спочатку з порушниками проводять профілактичні бесіди

Для того, аби стежити за дотриманням умов локдану, створили спеціальні мобільні групи. Про це інформує пресслужба поліції Львівщини.

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Ми проводимо профілактичну та роз'яснювальну роботу з керівниками та працівниками суб'єктів господарської діяльності та громадянами. Проте якщо порушники відмовляються припинити правопорушення, притягуємо їх до передбаченої законодавством відповідальності,

– розповів заступник начальника ГУ Нацполіції у Львівській області Дмитро Міхалець.

З 8 січня в Україні стартував локдаун

Зазначимо, що з 8 до 24 січня в Україні триває локдаун. Уряд дозволив торгувати лише товарами першої необхідності. Заклади харчування можуть працювати лише на винос або за доставкою. Також заборонені розважальні та масові заходи.



Що відомо про локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу