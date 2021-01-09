Локдаун у дії: на Львівщині виявили вже понад 60 порушень
У Львівській області у перший день локдауну поліцейські виявили 63 порушення жорсткого карантину. Правоохоронці спочатку проводять профілактичні бесіди, якщо це не допомагає – складають адиінпротоколи.
Спочатку з порушниками проводять профілактичні бесіди
Для того, аби стежити за дотриманням умов локдану, створили спеціальні мобільні групи. Про це інформує пресслужба поліції Львівщини.
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Ми проводимо профілактичну та роз'яснювальну роботу з керівниками та працівниками суб'єктів господарської діяльності та громадянами. Проте якщо порушники відмовляються припинити правопорушення, притягуємо їх до передбаченої законодавством відповідальності,
– розповів заступник начальника ГУ Нацполіції у Львівській області Дмитро Міхалець.
З 8 січня в Україні стартував локдаун
Зазначимо, що з 8 до 24 січня в Україні триває локдаун. Уряд дозволив торгувати лише товарами першої необхідності. Заклади харчування можуть працювати лише на винос або за доставкою. Також заборонені розважальні та масові заходи.
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