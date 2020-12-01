1 грудня відбулася перша сесія Львівської обларади VIII скликання. На ній депутати обрали голову органу, а також її заступника та першого заступника. Крім того, депутати створили нову коаліцію, як вони заявили, "демократичних проукраїнських сил".

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Першим заступником став представник "Батьківщини" Євген Гірник, а заступником – Юрій Холод від "Слуги народу". Саме цих кандидатів запропонувала на посаду новообрана голова ЛОР від ЄС Ірина Гримак. Про це повідомляє Zaxid.Net.

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Депутати обирали голову ради з-поміж двох претендентів:

ЄС висунула на цю посаду екс-заступницю голови ЛОДА Олега Синютки – 39-річну Ірину Гримак;

натомість фракція "Свобода" висунула свого кандидата – завідувача кафедри Львівської політехніки 48-річного Йосифа Ситника.

Голосування було таємним. Так само обирали і заступників Гримак, причому пакетом.

Зауважимо, що раніше цього дня ЄС підписала меморандум про співпрацю з чотирма партіями, cеред яких не було "Слуги народу". Натомість свої підписи проставили представники "Євросолідарності", "Батьківщини", "Голосу", Народного руху України та Української галицької партії.

Висування на посаду заступника голови ЛОР представника пропрезидентської політсили обурило частину підписантів. Депутати від інших фракцій свого незадоволення кандидатурою Холода не висловлювали публічно.

"Європейська солідарність" і "Слуги народу". Ось все, що треба знати про нову "коаліцію проукраїнських сил", як каже новообрана голова ЛОР. Але то добре, коли нарешті є відкритими та зрозумілими істинні наміри "патріотів",

– наголосила депутататка Львівської облради від "Самопомочі" Інна Свистун.

Що відомо про керівників ЛОР

Ірина Гримак – львів’янка. Їй – 39 років У 2014 – 2015 роках керувала Залізничною райадміністрацією Львова, а у 2015 – 2019 роках з невеликою перервою була заступницею голови ЛОДА.

Євгену Гірнику – 34-роки. Він є підприємцем, комерційним директором Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України.

Юрію Холоду – 29. Він наразі є заступником голови ЛОДА.

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