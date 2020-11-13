Львівський міський голова Андрій Садовий заявив, що місто не буде виконувати карантин вихідного дня. Однак ні в мера, ні в місцевих та обласних ТЕБ та НС немає повноважень щодо невиконання постанови Кабміну. Відтак з 14 листопада у Львові посилено перевірятимуть, чи дотримуються власники різних закладів нових обмежень.

У разі виявлення порушень, адміністративній відповідальності підлягатимуть не особи, які закликають не виконувати норму закону, а підприємці. Про це в ефірі 24 каналу повідомив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Зверніть увагу 50 юристів мерії Львова консультуватимуть підприємців щодо карантину вихідного дня, – Садовий

За його словами, є загальне питання виконання норми закону. У цьому випадку це постанова Кабміну з відповідними змінами щодо запровадження карантину вихідного дня.

І пояснив, які наслідки матиме відмова власників різних закладів не дотримуватися цих обмежень.

Очевидно, що будуть рейди. Буде координація роботи з поліцією,

– наголосив Тарас Грень.

Він підтвердив, що представники бізнесу і справді виступають проти карантину вихідного дня. Це було підтверджено неодноразовими акціями протесту.

Втім зауважив, що деякі торгово-розважальні центри погоджуються виконувати норму закону, адекватно розуміючи ситуацію.

"Очевидно, що є й ті, хто не хочуть дотримуватися. Але це питання виключно вибору посадових осіб, які не планують цього робити", – зазначив заступник голови Львівської ОДА.

Зверніть увагу! Львівська міська рада готує позов до суду через рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Мер міста Андрій Садовий переконаний, що така заборона може залишити багатьох людей без засобів для існування, тому її не можна вводити.

Ситуація з COVID-19 у Львівській області

Тарас Грень повідомив, що за минулу добу, 12 листопада, виявлено 465 нових хворих на коронавірус. І відзначив, що Львівська область не є в лідерах по Україні.

Також він додав, що з майже 64% заповненості ліжок в лікарнях вдалося знизити відсоток до близько 58%.

Маємо сподівання, що в листопаді не перевищимо показник у 60% і опустимося нижче 50%,

– підсумував він.



Обмеження, які передбачає карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу