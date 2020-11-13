Будуть рейди: у Львівській ОДА назвали наслідки відмови від карантину вихідного дня
Львівський міський голова Андрій Садовий заявив, що місто не буде виконувати карантин вихідного дня. Однак ні в мера, ні в місцевих та обласних ТЕБ та НС немає повноважень щодо невиконання постанови Кабміну. Відтак з 14 листопада у Львові посилено перевірятимуть, чи дотримуються власники різних закладів нових обмежень.
У разі виявлення порушень, адміністративній відповідальності підлягатимуть не особи, які закликають не виконувати норму закону, а підприємці. Про це в ефірі 24 каналу повідомив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.
Зверніть увагу 50 юристів мерії Львова консультуватимуть підприємців щодо карантину вихідного дня, – Садовий
За його словами, є загальне питання виконання норми закону. У цьому випадку це постанова Кабміну з відповідними змінами щодо запровадження карантину вихідного дня.
І пояснив, які наслідки матиме відмова власників різних закладів не дотримуватися цих обмежень.
Очевидно, що будуть рейди. Буде координація роботи з поліцією,
– наголосив Тарас Грень.
Він підтвердив, що представники бізнесу і справді виступають проти карантину вихідного дня. Це було підтверджено неодноразовими акціями протесту.
Втім зауважив, що деякі торгово-розважальні центри погоджуються виконувати норму закону, адекватно розуміючи ситуацію.
"Очевидно, що є й ті, хто не хочуть дотримуватися. Але це питання виключно вибору посадових осіб, які не планують цього робити", – зазначив заступник голови Львівської ОДА.
Ситуація з COVID-19 у Львівській області
Тарас Грень повідомив, що за минулу добу, 12 листопада, виявлено 465 нових хворих на коронавірус. І відзначив, що Львівська область не є в лідерах по Україні.
Також він додав, що з майже 64% заповненості ліжок в лікарнях вдалося знизити відсоток до близько 58%.
Маємо сподівання, що в листопаді не перевищимо показник у 60% і опустимося нижче 50%,
– підсумував він.
Обмеження, які передбачає карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною