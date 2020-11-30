На львівській парковці вщент згоріла автівка: фото
У Львові 30 листопада на парковці загорівся Volkswagen Passat. Автівка згоріла вщент, пошкодивши 2 автомобілі, які були припарковані поруч.
Пожежа в автівці виникла на вулиці Виговського близько 3:23. Наразі причини загоряння автомобіля встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
Читайте також У Дрогобичі трапилась нищівна пожежа в сауні: фото згарища
Як трапилась пожежа
- Повідомлення про пожежу в автомобілі надійшло рятувальникам близько 3:23.
- Не гаючи ні хвилини, вогнеборці вирушили на місце виклику.
- Там вони побачили, що моторний відсік авто Volkswagen Passat охопив вогонь.
- Внаслідок впливу високої температури пошкодились 2 автівки, які стояли поруч, – "ЗАЗ-965" та Audi 80.
- Рятувальники негайно почали гасити пожежу.
- Вогнеборцям вдалось зупинити розповсюдження полум’я та ліквідувати пожежу о 3:44.
Дивіться фото пожежі у Volkswagen Passat / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі
Внаслідок пожежі згорів автомобіль Volkswagen Passat, пошкодились двері "ЗАЗ-965" та переднє ліве крило, бампер й фара автомобіля Audi 80.
Надзвичайники врятували 2 автомобілі. До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 рятувальників.
У ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
Поділитися новиною