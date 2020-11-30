У Львові 30 листопада на парковці загорівся Volkswagen Passat. Автівка згоріла вщент, пошкодивши 2 автомобілі, які були припарковані поруч.

Пожежа в автівці виникла на вулиці Виговського близько 3:23. Наразі причини загоряння автомобіля встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Повідомлення про пожежу в автомобілі надійшло рятувальникам близько 3:23.

Не гаючи ні хвилини, вогнеборці вирушили на місце виклику.

Там вони побачили, що моторний відсік авто Volkswagen Passat охопив вогонь.

Внаслідок впливу високої температури пошкодились 2 автівки, які стояли поруч, – "ЗАЗ-965" та Audi 80.

Рятувальники негайно почали гасити пожежу.

Вогнеборцям вдалось зупинити розповсюдження полум’я та ліквідувати пожежу о 3:44.

Дивіться фото пожежі у Volkswagen Passat / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі

Внаслідок пожежі згорів автомобіль Volkswagen Passat, пошкодились двері "ЗАЗ-965" та переднє ліве крило, бампер й фара автомобіля Audi 80.

Надзвичайники врятували 2 автомобілі. До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 рятувальників.

У ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.