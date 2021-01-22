Львівський патрульний побачив "закладчика" через вікно: 20-річного хлопця затримали – фото
У Львові патрульний випадково помітив "закладчика" / Патрульна поліція Львівщини
У Львові 21 січня патрульний, готуючи обід у себе вдома, побачив крізь вікно, як хлопець ховав якісь згортки на вулиці й фотографував ці місця. У правоохоронця виникла підозра, що юнак розкладає "закладки". Патрульний не помилився – у зловмисника знайшли кілька пакунків з ймовірними наркотиками.
Інцидент трапився близько 14:00. Ймовірні наркотики вилучили та скерували на експертизу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
Цікаво Купував наркотики за біткойни й зберігав вибухівку: у Львові взяли під варту 25-річного чоловіка
Як патрульний побачив "закладчика"
- Близько 14:00 патрульний готуючи собі обід, побачив через вікно на кухні підозрілого юнака.
- Хлопець на проспекті Червоної Калини ховав якісь згортки, а після цього фотографував місце схованки.
- Такі маніпуляції були дуже схожі на дії наркодилерів, що розповсюджують наркотики безконтактним способом.
- Патрульному вже було не до обіду, тому він негайно вийшов до юнака поцікавитися, що він робить.
- 20-річний хлопець пішов на контакт. Він невдовзі зізнався, що розкладає наркотики.
- Юнак витягнув з кишені 7 згортків, які були обмотані ізоляційною стрічкою, й поклав їх на землю.
- Патрульний зателефонував до поліції та викликав колег. Правоохоронці вилучили згортки на експертизу, а "закладчика" відвезли у відділок для з'ясування обставин.
Патрульний побачив "закладчика" через вікно / Фото Патрульної поліції Львівщини
У юнака вилучили 7 згортків з ймовірними наркотиками / Фото Патрульної поліції Львівщини
Поділитися новиною