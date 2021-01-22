У Львові 21 січня патрульний, готуючи обід у себе вдома, побачив крізь вікно, як хлопець ховав якісь згортки на вулиці й фотографував ці місця. У правоохоронця виникла підозра, що юнак розкладає "закладки". Патрульний не помилився – у зловмисника знайшли кілька пакунків з ймовірними наркотиками.

Інцидент трапився близько 14:00. Ймовірні наркотики вилучили та скерували на експертизу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини. Цікаво Купував наркотики за біткойни й зберігав вибухівку: у Львові взяли під варту 25-річного чоловіка Як патрульний побачив "закладчика" Близько 14:00 патрульний готуючи собі обід, побачив через вікно на кухні підозрілого юнака.

Хлопець на проспекті Червоної Калини ховав якісь згортки, а після цього фотографував місце схованки.

Такі маніпуляції були дуже схожі на дії наркодилерів, що розповсюджують наркотики безконтактним способом.

Патрульному вже було не до обіду, тому він негайно вийшов до юнака поцікавитися, що він робить.

20-річний хлопець пішов на контакт. Він невдовзі зізнався, що розкладає наркотики.

Юнак витягнув з кишені 7 згортків, які були обмотані ізоляційною стрічкою, й поклав їх на землю.

Патрульний зателефонував до поліції та викликав колег. Правоохоронці вилучили згортки на експертизу, а "закладчика" відвезли у відділок для з'ясування обставин.

Патрульний побачив "закладчика" через вікно / Фото Патрульної поліції Львівщини

У юнака вилучили 7 згортків з ймовірними наркотиками / Фото Патрульної поліції Львівщини