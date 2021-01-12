Львівський обласний перинатальний центр, що розташований на вулиці Джорджа Вашингтона, 11 січня закрили на ремонт. До завершення ремонтних робіт у центрі породілей та вагітних прийматимуть у 2 інших медзакладах Львова.

Перинатальний центр зачиняють через проведення планових ремонтних робіт системи електропостачання. Медзаклад не працюватиме до 25 січня. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського обласного перинатального центру.

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Коли закінчиться ремонт у перинатальному центрі

Львівський перинатальний центр протягом 2 тижнів не прийматиме породіль та вагітних через плановий ремонт системи електропостачання.

Медзаклад не працюватиме з 11 до 25 січня. Натомість вагітних та породілей з загрозою передчасних пологів та передчасними пологами прийматиме третя міська клінічна лікарня, що розташована на вулиці Раппопорта, 6.

Вагітних та породілей з екстрагенітальною патологією та імуноконфліктною вагітністю прийматимуть медики пологового клінічного будинку №1, що на вулиці Мечникова, 8.