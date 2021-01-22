У Львові Галицький суд оштрафував студентку за порушення правил дорожнього руху. Дівчина перебігала дорогу поза пішохідним переходом, і її збила маршрутка.

Маршрутка збила студентку 5 грудня 2020 року на вулиці Дорошенка. Дівчина на судове засідання не прийшла. Про це повідомив ZAXID.NET.

Читайте також На Львівщині водій легковика на смерть збив пішохода: фото

Як маршрутка збила студентку

Аварія трапилась у Львові близько 11:00 на вулиці Дорошенка, що у центрі міста.

Дівчина перебігала дорогу поза пішохідним переходом біля будинку №15.

Водій автобуса "Еталон" не встиг відреагувати на раптову появу студентки на дорозі та збив її.

Вік дівчини у постанові суду не вказаний, проте там зазначено, що Єлизавета Абіякіна є студенткою.

Унаслідок ДТП постраждала отримала тілесні ушкодження, але у постанові не вказано, які саме.

Який вирок виніс суд

Справу розглядала суддя Галицького суду Христина Мисько. Вона, дослідивши матеріали, визнала студентку винною у порушенні правил дорожнього руху.

Дівчину оштрафували на 340 гривень. Також вона повинна оплатити 454 гривні судового збору. Хоч дівчина й не прийшла на судове засідання, вона може оскаржити постанову в апеляційному суді.