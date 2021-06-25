Правоохоронці вже повідомили йому про підозру. Досудове розслідування триває.
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Прикордонник взяв 3600 доларів хабаря
- Правоохоронці встановили, що прикордонник вимагав у чоловіка 3600 доларів хабаря.
- За ці гроші він обіцяв посприяти у безперешкодному переміщенні товарів через кордон без належного митного оформлення та прикордонного огляду.
- Чоловік планував незаконно переправити через один з пунктів пропуску Галицької митниці товари загального вжитку – вживану побутову техніку, харчові продукти та побутову хімію.
- Правоохоронці затримали інспектора під час одержання другої частини хабаря – 2300 доларів.
Прикордонника затримали на хабарі / Фото Офісу генпрокурора
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі вже повідомили інспектору одного з відділів прикордонної служби про підозру в вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Невдовзі прикордоннику оберуть запобіжний захід та відсторонять його від посади. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Чоловік взяв 3600 доларів хабаря / Фото Офісу генпрокурора