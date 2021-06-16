Розваги для дорослих: у львівському дитячому центрі пропонують замовити свинку-стриптизерку

Дитячий центр "Кузя" пропонує замовити своїм клієнтам дивну розвагу – стриптиз від свинки Кароліни. Організатори переконані, що жартівливе шоу стане прикрасою будь-якої вечірки.

На сайті дитячого центру зазначають, що стриптиз від свинки можуть побачити лише дорослі. Проте це шоу багатьом видається недоречним поруч з дитячими розвагами.

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У дитячому центрі можна замовити стриптиз від свинки

У львівському дитячому центрі "Кузя" пропонують замовити стриптиз від свинки Кароліни. За словами адміністрації, це жартівливе шоу для дорослих є досить популярним за кордоном.

Свинка Кароліна – це ростова лялька. Вона протягом 7 – 10 хвилин виконує еротичний танець, поступово роздягаючись. Поруч з дивакуватою стриптизеркою танцюють 2 дівчини.

Свинка-стриптизерка роздягається та розважає усіх присутніх, обов'язково під час виступу вона танцює з гостями. Після завершення номеру всі охочі можуть зробити з нею чудові фото на згадку про веселе шоу,

– мовиться на сайті дитячого центру.

Стриптиз можна замовити на будь-яке свято – День народження, весілля, парубоцьку вечірку тощо. За словами організаторів, шоу також може бути "чудовим та оригінальним подарунком".

Це єдина розвага для дорослих, яку пропонують замовити у дитячому центрі "Кузя". Окрім стриптизу, тут є дитячий мінісадок, аніматори, ляльковий театр та інші забави для малят.

Дивіться відео стриптизу від свинки Кароліни: