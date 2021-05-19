Наприкінці квітня 2021 року директорка лікарні Олександра Бурда підписала наказ "Про скорочення штату КНП ЛОР "ЛОДКЛ "Охматдит". Відтак, ймовірно, в медзакладі скоротять 35% посад.
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В Охматдиті можуть скоротити 35% посад
- За наказом про скорочення штату Охматдиту, Бурда доручила провести розрахунки та надати пропозиції щодо посад, які слід скоротити.
- Однак того ж дня директорка лікарні повідомила у листі до голови профспілки лікарні про скорочення штату на 35% (281,25 штатних одиниць), яке повинне відбутись до 1 серпня 2021 року.
- Також Бурда навела детальний список посад, запланованих до скорочення.
- За даними цього списку, звільнять переважно молодший медперсонал.
- Окрім них під скорочення потраплять близько 60 технічних працівників і 9 лікарів.
Дивіться фото списку запланованих до скорочення посад / Фото ZAXID.NET
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У лікарні бракує грошей на утримання
Бурда розповіла, що оприлюднені документи є лише планами та попередніми розрахунками економістів медзакладу, адже остаточного рішення поки не прийняли. За її словами, у лікарні розраховували персонал на обслуговування 420 ліжок. Проте наразі в Охматдиті є лише 320 ліжок, тому слід провести реорганізацію.
Є потреба реорганізації, тому що нам не вистачає коштів. Наразі ми нікого не скорочуємо, ми думаємо, зустрічаємося, ведемо переговори. Це наші економісти порахували, що по грошах пасувало б таку частину посад скоротити,
– зазначила посадовиця.
Бурда додала, що розрахунки економістів не означають, що буде саме таке скорочення. За її словами, в лікарні є гроші на виплату зарплати, але немає грошей на утримання установи.
"Потрібно додатково 1,8 мільйона гривень щомісяця, щоби установа існувала – на компослуги, медикаменти. Відповідно до вимог НСЗУ, ми не можемо забезпечувати послугу, якщо не маємо забезпечення медикаментами, киснем, наркозними препаратами, харчуванням. Мусимо думати, як нам з цього виходити", – розповіла Бурда.
За її словами, скорочення штату Охматдиту передбачили розпорядженням управління майном спільної власності Львівської облради.
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Що розповіли в облраді
Керівник управління майном спільної власності ЛОР Сергій Івах розповів, що розпорядження про скорочення не було. За його словами, був лише лист з проханням повідомити про оптимізаційні заходи. Посадовець вважає, що скорочення персоналу – це внутрішнє рішення медзакладу.
"Були скеровані листи усім керівникам комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я. У листі йшлося про те, що за результатами слухань у Львівській облраді щодо проблем фінансового та матеріального-технічного забезпечення на 2020 рік надати інформацію, які були вжиті заходи з оптимізації у 2020 році", – зазначив Івах.