Наприкінці квітня 2021 року директорка лікарні Олександра Бурда підписала наказ "Про скорочення штату КНП ЛОР "ЛОДКЛ "Охматдит". Відтак, ймовірно, в медзакладі скоротять 35% посад.

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В Охматдиті можуть скоротити 35% посад

За наказом про скорочення штату Охматдиту, Бурда доручила провести розрахунки та надати пропозиції щодо посад, які слід скоротити.

Однак того ж дня директорка лікарні повідомила у листі до голови профспілки лікарні про скорочення штату на 35% (281,25 штатних одиниць), яке повинне відбутись до 1 серпня 2021 року.

Також Бурда навела детальний список посад, запланованих до скорочення.

За даними цього списку, звільнять переважно молодший медперсонал.

Окрім них під скорочення потраплять близько 60 технічних працівників і 9 лікарів.

Дивіться фото списку запланованих до скорочення посад / Фото ZAXID.NET

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У лікарні бракує грошей на утримання

Бурда розповіла, що оприлюднені документи є лише планами та попередніми розрахунками економістів медзакладу, адже остаточного рішення поки не прийняли. За її словами, у лікарні розраховували персонал на обслуговування 420 ліжок. Проте наразі в Охматдиті є лише 320 ліжок, тому слід провести реорганізацію.

Є потреба реорганізації, тому що нам не вистачає коштів. Наразі ми нікого не скорочуємо, ми думаємо, зустрічаємося, ведемо переговори. Це наші економісти порахували, що по грошах пасувало б таку частину посад скоротити,

– зазначила посадовиця.

Бурда додала, що розрахунки економістів не означають, що буде саме таке скорочення. За її словами, в лікарні є гроші на виплату зарплати, але немає грошей на утримання установи.

"Потрібно додатково 1,8 мільйона гривень щомісяця, щоби установа існувала – на компослуги, медикаменти. Відповідно до вимог НСЗУ, ми не можемо забезпечувати послугу, якщо не маємо забезпечення медикаментами, киснем, наркозними препаратами, харчуванням. Мусимо думати, як нам з цього виходити", – розповіла Бурда.

За її словами, скорочення штату Охматдиту передбачили розпорядженням управління майном спільної власності Львівської облради.

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Що розповіли в облраді

Керівник управління майном спільної власності ЛОР Сергій Івах розповів, що розпорядження про скорочення не було. За його словами, був лише лист з проханням повідомити про оптимізаційні заходи. Посадовець вважає, що скорочення персоналу – це внутрішнє рішення медзакладу.

"Були скеровані листи усім керівникам комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я. У листі йшлося про те, що за результатами слухань у Львівській облраді щодо проблем фінансового та матеріального-технічного забезпечення на 2020 рік надати інформацію, які були вжиті заходи з оптимізації у 2020 році", – зазначив Івах.

Зверніть увагу! Олександра Бурда у березні 2020 року очолила Львівську обласну дитячу лікарню "Охматдит". Тож найближчим часом вона повинна була б відзвітувати перед депутатами ЛОР про річні результати роботи.