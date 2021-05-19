У львівському Охматдиті планують суттєво скоротити персонал: фото

У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" бракує грошей на утримання установи. Тож в медзакладі до серпня 2021 року планують провести скорочення працівників. Проте остаточне рішення поки не прийняли.

Наприкінці квітня 2021 року директорка лікарні Олександра Бурда підписала наказ "Про скорочення штату КНП ЛОР "ЛОДКЛ "Охматдит". Відтак, ймовірно, в медзакладі скоротять 35% посад.

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В Охматдиті можуть скоротити 35% посад

За наказом про скорочення штату Охматдиту, Бурда доручила провести розрахунки та надати пропозиції щодо посад, які слід скоротити.

Однак того ж дня директорка лікарні повідомила у листі до голови профспілки лікарні про скорочення штату на 35% (281,25 штатних одиниць), яке повинне відбутись до 1 серпня 2021 року.

Також Бурда навела детальний список посад, запланованих до скорочення.

За даними цього списку, звільнять переважно молодший медперсонал.

Окрім них під скорочення потраплять близько 60 технічних працівників і 9 лікарів.

Дивіться фото списку запланованих до скорочення посад / Фото ZAXID.NET

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У лікарні бракує грошей на утримання

Бурда розповіла, що оприлюднені документи є лише планами та попередніми розрахунками економістів медзакладу, адже остаточного рішення поки не прийняли. За її словами, у лікарні розраховували персонал на обслуговування 420 ліжок. Проте наразі в Охматдиті є лише 320 ліжок, тому слід провести реорганізацію.

Є потреба реорганізації, тому що нам не вистачає коштів. Наразі ми нікого не скорочуємо, ми думаємо, зустрічаємося, ведемо переговори. Це наші економісти порахували, що по грошах пасувало б таку частину посад скоротити,

– зазначила посадовиця.

Бурда додала, що розрахунки економістів не означають, що буде саме таке скорочення. За її словами, в лікарні є гроші на виплату зарплати, але немає грошей на утримання установи.

"Потрібно додатково 1,8 мільйона гривень щомісяця, щоби установа існувала – на компослуги, медикаменти. Відповідно до вимог НСЗУ, ми не можемо забезпечувати послугу, якщо не маємо забезпечення медикаментами, киснем, наркозними препаратами, харчуванням. Мусимо думати, як нам з цього виходити", – розповіла Бурда.

За її словами, скорочення штату Охматдиту передбачили розпорядженням управління майном спільної власності Львівської облради.

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Що розповіли в облраді

Керівник управління майном спільної власності ЛОР Сергій Івах розповів, що розпорядження про скорочення не було. За його словами, був лише лист з проханням повідомити про оптимізаційні заходи. Посадовець вважає, що скорочення персоналу – це внутрішнє рішення медзакладу.

"Були скеровані листи усім керівникам комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я. У листі йшлося про те, що за результатами слухань у Львівській облраді щодо проблем фінансового та матеріального-технічного забезпечення на 2020 рік надати інформацію, які були вжиті заходи з оптимізації у 2020 році", – зазначив Івах.

Олександра Бурда у березні 2020 року очолила Львівську обласну дитячу лікарню "Охматдит". Тож найближчим часом вона повинна була б відзвітувати перед депутатами ЛОР про річні результати роботи.