У Снопківському парку 13 квітня школярі знайшли людські рештки. Діти викликали поліцію, яка встановила, що кістки лежали у парку тривалий час.

Наразі правоохоронці шукають інші частини тіла загиблої людини. Судмедексперти намагаються встановити її стать. Читайте також Шукали 2 тижні: на Львівщині безвісти зниклого пенсіонера знайшли мертвим у річці – фото Школярі знайшли у парку кістки ніг Школярі, які пішли гуляти у Снопківський парк, 13 квітня знайшли там людські рештки .

. Діти не розгубилися й викликали правоохоронців.

Поліцейські, які приїхали на місце виклику, побачили, що школярі знайшли частини кісток ніг .

. Пізніше правоохоронці, обстежуючи територію, виявили й інші частини тіла. Зокрема, поліцейські знайшли частину людського тулуба та голову.

Решту частин тіла наразі шукають.

наразі шукають. У поліції розповіли, що рештки пролежали у парку тривалий час .

. Поки неможливо сказати, чи смерть була насильницькою.

Наразі у парку працюють слідчі та криміналісти.

Судмедексперт намагається встановити стать людини.

намагається встановити стать людини. Також правоохоронці призначили низку експертиз. Зверніть увагу! Снопківський парк розташований майже у центрі Львова, у Галицькому районі. Неподалік розташований стадіон "Україна". Парк має загальну площу понад 35 гектарів. Він оточений вулицями Кримською, Стуса та Липова Алея.

Школярі знайшли рештки людських ніг у парку / Фото "Сегодня"

Правоохоронці шукають інші частини тіла загиблого / Фото "Сегодня"