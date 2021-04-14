У львівському парку діти знайшли людські рештки: фото

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Джерело:

ZAXID.NET

У Снопківському парку 13 квітня школярі знайшли людські рештки. Діти викликали поліцію, яка встановила, що кістки лежали у парку тривалий час.

Наразі правоохоронці шукають інші частини тіла загиблої людини. Судмедексперти намагаються встановити її стать.

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Школярі знайшли у парку кістки ніг

  • Школярі, які пішли гуляти у Снопківський парк, 13 квітня знайшли там людські рештки.
  • Діти не розгубилися й викликали правоохоронців.
  • Поліцейські, які приїхали на місце виклику, побачили, що школярі знайшли частини кісток ніг.
  • Пізніше правоохоронці, обстежуючи територію, виявили й інші частини тіла. Зокрема, поліцейські знайшли частину людського тулуба та голову.
  • Решту частин тіла наразі шукають.
  • У поліції розповіли, що рештки пролежали у парку тривалий час.
  • Поки неможливо сказати, чи смерть була насильницькою.
  • Наразі у парку працюють слідчі та криміналісти.
  • Судмедексперт намагається встановити стать людини.
  • Також правоохоронці призначили низку експертиз.
Зверніть увагу! Снопківський парк розташований майже у центрі Львова, у Галицькому районі. Неподалік розташований стадіон "Україна". Парк має загальну площу понад 35 гектарів. Він оточений вулицями Кримською, Стуса та Липова Алея.


Школярі знайшли рештки людських ніг у парку / Фото "Сегодня"


Правоохоронці шукають інші частини тіла загиблого / Фото "Сегодня"