У львівському парку діти знайшли людські рештки: фото

У Снопківському парку 13 квітня школярі знайшли людські рештки. Діти викликали поліцію, яка встановила, що кістки лежали у парку тривалий час.
Наразі правоохоронці шукають інші частини тіла загиблої людини. Судмедексперти намагаються встановити її стать.
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Школярі знайшли у парку кістки ніг
Зверніть увагу!
- Школярі, які пішли гуляти у Снопківський парк, 13 квітня знайшли там людські рештки.
- Діти не розгубилися й викликали правоохоронців.
- Поліцейські, які приїхали на місце виклику, побачили, що школярі знайшли частини кісток ніг.
- Пізніше правоохоронці, обстежуючи територію, виявили й інші частини тіла. Зокрема, поліцейські знайшли частину людського тулуба та голову.
- Решту частин тіла наразі шукають.
- У поліції розповіли, що рештки пролежали у парку тривалий час.
- Поки неможливо сказати, чи смерть була насильницькою.
- Наразі у парку працюють слідчі та криміналісти.
- Судмедексперт намагається встановити стать людини.
- Також правоохоронці призначили низку експертиз.
Снопківський парк розташований майже у центрі Львова, у Галицькому районі. Неподалік розташований стадіон "Україна". Парк має загальну площу понад 35 гектарів. Він оточений вулицями Кримською, Стуса та Липова Алея.
Школярі знайшли рештки людських ніг у парку / Фото "Сегодня"
Правоохоронці шукають інші частини тіла загиблого / Фото "Сегодня"