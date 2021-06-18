"Я – Єва, я – Україна": у львівському парку неадекватна гола жінка напала на дівчат – відео 18+

У Стрийському парку 16 червня правоохоронці затримали неадекватну голу жінку. Вона спочатку бігала поміж дерев, а потім зненацька напала на двох дівчат.

Порушниця називала себе Євою та Україною. Правоохоронцям вона зізналась, що раніше лікувалась у психіатричні лікарні на вулиці Кульпарківській.

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У Стрийському парку бігала неадекватна гола жінка

У мережі з'явилось відео, на якому видно, як галявинами Стрийського парку бігає гола жінка. Вона простягала руки до неба та лягала на траву. Періодично львів'янка щось вигукувала.

Дівчина, яка зняла цей ролик, розповіла, що після цього жінка зненацька напала на неї та її подругу. Львів'янки хотіли віддати їй куртку, яку вона забула на лавці. Проте замість подяки порушниця накинулась на них. Вона почала виривати дівчатам волосся, а після цього зірвала з шиї однієї з львів'янок золотий ланцюжок. Зупинити жінку вдалось лише чоловікові постраждалої, який у момент нападу був неподалік.

Спочатку вона напала на мою подругу. Вона вчепилась їй у волосся та почала її тягати. Я підбігла, щоб допомогти подрузі, тоді ця жінка вчепилась до мене, вирвала мені жмут волосся та здерла із шиї золотий ланцюжок,

– розповіла очевидиця.

Дівчина зазначила, що в момент нападу в парку було багато чоловіків, однак вони не поспішали на допомогу.

Дивіться відео, як у Стрийському парку бігала гола жінка (ВІДЕО 18+):

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Постраждалі викликали поліцію

Невдовзі на місце події приїхали патрульні. Вони накрили голу жінку простирадлом й намагались з'ясувати, чому вона бігала парком у такому вигляді. Порушниця говорила поліцейським, що вона Єва та Україна. Жінка поводилась доволі неадекватно.

Пізніше вона зізналась, що була пацієнткою Львівської обласної психіатричної лікарні, що на вулиці Кульпарківській. Проте львів'янка не зазначила, коли саме вона там лікувалась, який має діагноз та хто був її лікарем. Очевидно, що у жінки є психічне захворювання, тож вона бігала голою через ймовірний рецидив.

На зауваження правоохоронця, що її в такому вигляді можуть побачити діти, жінка відповіла: "Хай все бачать та розвиваються". Вона зазначила, що вже втретє бігає парком голою. Чому львів'янка це робить, вона не знає.

Порушниця багато говорила про янголів і демонів, молилась та спілкувалась з рацією поліцейських. Правоохоронцям вкрай важко було з'ясувати причину дивної поведінки жінки. Поліцейські зрозуміли, що львів'янці необхідна допомога медиків, тож вони викликали швидку.

За інформацією ТСН, у пресслужбі патрульної поліції Львівщини підтвердили цей інцидент. Львів'янку госпіталізували. Постраждалі вирішили не писати на свою нападницю заяву в поліцію.