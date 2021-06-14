У львівському парку поліція затримала двох наркодилерів: фото

Невдовзі львів'янам повідомлять про підозру. Їм загрожує до 10 років у в'язниці.

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Правоохоронці затримали наркоторговців

Приблизно о 23:00 оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини викрили 2 наркодилерів.

Правоохоронці затримали їх в одному з львівських парків.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Поліцейські вилучили у 38-річного чоловіка та 23-річної жінки 118 поліетиленових пакетів з порошком білого кольору.

Пізніше на території парку правоохоронці знайшли ще 15 "закладок", які львів'яни встигли заховати.

Згортки скерували на експертне дослідження.



Наркоторговців затримали у парку / Фото поліції Львівщини

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Львів'янам загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.



Зловмисникам загрожує 10 років в'язниці / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини