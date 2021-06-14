У львівському парку поліція затримала двох наркодилерів: фото

Львівські правоохоронці 11 червня в одному з парків міста затримали двох наркоторговців. Чоловік та жінка ховали там "закладки".
Невдовзі львів'янам повідомлять про підозру. Їм загрожує до 10 років у в'язниці.
До теми Оператор телеканалу Медведчука виявився наркодилером: відео затримання
Правоохоронці затримали наркоторговців
- Приблизно о 23:00 оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини викрили 2 наркодилерів.
- Правоохоронці затримали їх в одному з львівських парків.
- На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
- Поліцейські вилучили у 38-річного чоловіка та 23-річної жінки 118 поліетиленових пакетів з порошком білого кольору.
- Пізніше на території парку правоохоронці знайшли ще 15 "закладок", які львів'яни встигли заховати.
- Згортки скерували на експертне дослідження.
Наркоторговців затримали у парку / Фото поліції Львівщини
Цікаво На Київщині бійці КОРДу затримали членів вкрай утаємниченого наркоугруповання: відео
Львів'янам загрожує в'язниця
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.
Зловмисникам загрожує 10 років в'язниці / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини