Проєктний менеджмент і комунікація: на львівському Підзамчі навчають залучати ресурси на проєкти
У Львові в Палаці Гната Хоткевича 25 лютого відбувся перший тренінг Мануфактури проєктів "Нарешті!". Гості зустрічі вивчали проєктний менеджмент, фандрайзинг, мережування та комунікацію.
Джерело:24 канал
Серія зустрічей проходить у межах ініціативи "Підзамче. Нарешті!". До мануфактури проєктів "Нарешті!" триває набір охочих.
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Для чого створили тренінг Мануфактури проєктів "Нарешті!"
За словами організаторів події, Мануфактура проєктів "Нарешті!" покликана створити нову традицію взаємодії у громаді. Серія тренінгів має за мету допомогти людям створювати та ефективніше просувати власні ідеї, кооперуватися та досягати успіху у своїх спільнотах.
Від ідеї до реалізації задуму – складний шлях. Треба вчитися взаємодіяти, щоб долати труднощі, рости над собою та розуміти інших. Приймати, що ти виграєш і тоді, коли перемагають інші. Впродовж зустрічі переконалася, що ці принципи не чужі учасникам та учасницям тренінгу,
– розповіла співорганізаторка Мануфактури проєктів "Нарешті!" Оксана Кузенко.
Дивіться фото з тренінг Мануфактури проєктів "Нарешті!" / Фото "Підзамче. Нарешті!"
Як відбувався тренінг
Учасники й учасниці тренінгу навчалися створенню проєкту від ідеї до реалізації, залученню ресурсів, написанню проєктної заявки, комунікації та мережуванню. Розповідь лекторок чергувалися з вправами. Кожен гість та гостя заходу мали свій паперовий "кабінет", де прикріплювали важливі тези.
"Було дуже цікаво. На кожній темі розглядали ті питання, з якими я і прийшла, та отримала хороші відповіді. Сподобався обмін ідеями й думками від інших людей. Тут чітко дали зрозуміти, як мені працювати, подали круті обґрунтовані думки", – розповіла учасниця тренінгу Олена Прийма.
У Львові відбудуться ще 5 таких зустрічей для 5 різних груп. Тож усі охочі можуть зареєструватися, перейшовши за посиланням.
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