У Львові в Палаці Гната Хоткевича 25 лютого відбувся перший тренінг Мануфактури проєктів "Нарешті!". Гості зустрічі вивчали проєктний менеджмент, фандрайзинг, мережування та комунікацію.

Серія зустрічей проходить у межах ініціативи "Підзамче. Нарешті!". До мануфактури проєктів "Нарешті!" триває набір охочих.

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Для чого створили тренінг Мануфактури проєктів "Нарешті!"

За словами організаторів події, Мануфактура проєктів "Нарешті!" покликана створити нову традицію взаємодії у громаді. Серія тренінгів має за мету допомогти людям створювати та ефективніше просувати власні ідеї, кооперуватися та досягати успіху у своїх спільнотах.

Від ідеї до реалізації задуму – складний шлях. Треба вчитися взаємодіяти, щоб долати труднощі, рости над собою та розуміти інших. Приймати, що ти виграєш і тоді, коли перемагають інші. Впродовж зустрічі переконалася, що ці принципи не чужі учасникам та учасницям тренінгу,

– розповіла співорганізаторка Мануфактури проєктів "Нарешті!" Оксана Кузенко.

Дивіться фото з тренінг Мануфактури проєктів "Нарешті!" / Фото "Підзамче. Нарешті!"

Як відбувався тренінг

Учасники й учасниці тренінгу навчалися створенню проєкту від ідеї до реалізації, залученню ресурсів, написанню проєктної заявки, комунікації та мережуванню. Розповідь лекторок чергувалися з вправами. Кожен гість та гостя заходу мали свій паперовий "кабінет", де прикріплювали важливі тези.

"Було дуже цікаво. На кожній темі розглядали ті питання, з якими я і прийшла, та отримала хороші відповіді. Сподобався обмін ідеями й думками від інших людей. Тут чітко дали зрозуміти, як мені працювати, подали круті обґрунтовані думки", – розповіла учасниця тренінгу Олена Прийма.

У Львові відбудуться ще 5 таких зустрічей для 5 різних груп. Тож усі охочі можуть зареєструватися, перейшовши за посиланням.

Зверніть увагу! Зустріч та ініціативу "Підзамче. Нарешті!" організовують за підтримки Українського культурного фонду. Над ініціативою працює громадська організація "Львівський культурний центр" у партнерстві з Центром соціальних інновацій, Палацом Гната Хоткевича та офісом "Львів – місто літератури ЮНЕСКО".