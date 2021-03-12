У підземному переході на площі Митній у Львові демонтують усі торгові павільйони. Мер міста Андрій Садовий, запропонував створити там мистецький простір для молодих художників.

Виконком Львівської міськради ще у 2019 році розірвав договір з орендарем підземного переходу на площі Митній. Компанія повинна була добровільно знести торгові павільйони, проте так цього і не зробила.

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Усі торгові павільйони знесуть

Виконком ЛМР 12 березня вирішив демонтувати усі торгові павільйони у підземному переході на площі Митній. Відповідальними за знесення призначили комунальне підприємство "Адміністративно-технічне управління" та Личаківську райадміністрацію. Демонтаж повинні провести упродовж 60 днів.

За інформацією ZAXID.NET, ТОВ "Інтерайс Україна" орендував цей підземний перехід з 2011 року й здавав в суборенду торгові павільйони іншим підприємцям. Виконком розірвав договір про оренду з "Інтерайс Україна" 5 квітня 2019 року, бо орендар не ремонтував та не реконструював перехід, як цього вимагала угода. Компанія оскаржувала це рішення у суді, але безрезультатно.

Маємо рішення суду. Думали, що підприємець добровільно здійснить демонтаж, однак ні. Тому беремо відповідальність на себе. Опісля подумаємо, яким чином привести цей підземний перехід до нормального стану,

– розповіла директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

За словами посадовиці, усіх підприємців, які орендують торгові павільйони у переході на площі Митній, повідомлять про рішення виконкому. В ЛМР сподіваються домовитись з орендарями про добровільне виселення.

Проте, якщо цього не вдасться, павільйони демонтуватимуть примусово. У такому разі майно, яке буде у павільйонах, опишуть та скерують в склади на вулиці Пластовій. Речі повернуть власникам лише після того, як вони сплатять витрати на демонтаж.

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Підземний перехід перетворять у мистецьку галерею

Садовий запропонував облаштувати у підземному переході на площі Митній мистецький простір для молодих художників.

Ми вкладаємо великі кошти в громадський простір поруч. Тому треба переговорити з авторами цього проєкту – компанією "Рутенія", щоб вони також дали свою думку щодо переходу, і ми зробили там класний мистецький простір,

– зазначив міський голова.

За словами Кулинич, якщо в підземному переході облаштують галерею, то торгівлі там більше не буде. Посадовиця зазначила, що першочергово тут необхідно все демонтувати та реконструювати. Адже поки відремонтували лише вхід зі сторони площі, а от вхід з боку вулиці Винниченка перебуває "в жахливому стані".