Локдаун у Львові триватиме до 4 травня. Попри заборону закладам громадського харчування приймати відвідувачів, у ресторані Park. Art of Rest 18 квітня відбулась масштабна вечірка.

Наразі Львів перебуває у червоній зоні. Ресторани, паби та кафе міста можуть працювати лише на доставку або на виніс.

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У Park. Art of Rest влаштували багатолюдну вечірку

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що попри карантин, у ресторанному комплексі Park. Art of Rest, що розташований в Парку культури, 18 квітня влаштували масштабну вечірку.

Той момент, коли одні дотримуються карантину, а інші в цю хвилину – влаштовують масові дійства в Park. Art of Rest. Зневажаючи роботу лікарів, дотримання карантину своїми колегами з інших закладів харчування і порушуючи всі можливі норми здорового глузду в час карантину,

– зазначив посадовець

За словами Москаленка поліція відразу виїхала на місце для складення протоколу і внесення в ЄРДР. Посадовець додав, що через порушення карантину 19 квітня на засіданні міської комісії ТЕБ та НС заклад зачинять.

Дивіться відео вечірки у Park. Art of Rest:

У Львові дозволили відкрити літні майданчики

Міський голова Андрій Садовий під час ефіру на радіо "Люкс FM" розповів, що в місті дозволили підприємцям відкривати літні майданчики, хоча поки погодні умови цьому не дуже сприяють. За словами мера, це послаблення дасть імпульс для сфери громадського харчування, адже вона найбільше постраждала від тривалого карантину.

"Ми дали закладам послаблення, але виключно на свіжому повітрі та з дотриманням карантинних норм. Але не всі є свідомими", – зазначив міський голова

За словами Садового, на кожному засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС карають заклади, які порушують карантин.

Вчора стався жахливий інцидент у ресторані в парку імені Богдана Хмельницького, де проводився концерт з великою кількістю людей. Відтак, поліція склала протокол, і сьогодні на комісії ми приймемо рішення закрити цей заклад до кінця карантину з усіма відповідними санкціями,

– додав мер.

Садовий зазначив, що йому дуже прикро, що люди не розуміють складність ситуації, в якій наразі перебуває місто.

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

На Львівщині на коронавірус захворіли понад 123,39 тисячі людей. На жаль, 3050 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 89,6 тисячі людей одужали.

Згідно з рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, 25 березня область перейшла у червону зону. Наразі тут діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

У Львові вирішили продовжити локдаун до 4 травня.

Через порушення карантину у місті зачинили низку закладів.

Міський голова Андрій Садовий розповів, що карантин дав результат, адже медична система не дала збій.

Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу