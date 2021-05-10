Зараз дитина перебуває під наглядом медиків. Його обстежують та проводять терапію.
До теми На Тернопільщині немовля викинули на сміттєзвалище: шукають матір
Головний лікар Дмитро Квіт повідомив, що мама дитини залишила записку. Вона вибачилась за вчинене та зазначила, що злопчик народився 4 травня.
Сигналізація у "Вікні життя" спрацювала 9 травня приблизно о 23:20.
Наші працівники спустилися вниз та побачили хлопчика. Візуально він був здоровим, однак після обстежень виявили у нього жовтяницю, тож дитина отримує необхідну терапію,
– сказав Квіт.
Згідно з законодавством, дитина перебуватиме в лікарні до 1 місяця. Там її ретельно обстежать, а після цього привезуть у дитячий будинок, де хлопчик проживатиме.
"Вікно життя" у дитячій лікарні Львова: головне
- Воно діє у дитячій лікарні Львова з березня 2017 року. За 4 роки існування там вже залишили 6 дітей.
- Створюючи "Вікно життя", у міськраді зауважили, що підтримують цивілізовану відмову від дитини.
- Однак завдяки "Вікну життя" хотіли попередити випадки, коли немовлят залишають у небезпечних місцях, адже дуже часто такі дії призводять до смерті немовляти.