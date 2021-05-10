Зараз дитина перебуває під наглядом медиків. Його обстежують та проводять терапію.

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Головний лікар Дмитро Квіт повідомив, що мама дитини залишила записку. Вона вибачилась за вчинене та зазначила, що злопчик народився 4 травня.

Сигналізація у "Вікні життя" спрацювала 9 травня приблизно о 23:20.

Наші працівники спустилися вниз та побачили хлопчика. Візуально він був здоровим, однак після обстежень виявили у нього жовтяницю, тож дитина отримує необхідну терапію,

– сказав Квіт.

Згідно з законодавством, дитина перебуватиме в лікарні до 1 місяця. Там її ретельно обстежать, а після цього привезуть у дитячий будинок, де хлопчик проживатиме.

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