На львівському залізничному вокзалі зібрали понад пів кілограма ртуті: фото

Інцидент трапився на пероні вокзалу на площі Двірцевій. Ртуть знайшли поблизу смітника.
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На залізничному вокзалі знайшли ртуть
- Надзвичайникам 25 травня о 13:23 надійшло повідомлення, що на першому пероні Головного залізничного вокзалу знайшли ртуть.
- Небезпечну речовину розлили поблизу смітника.
- На місце виклику негайно виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ДСНС Львівщини.
- Рятувальники механічним способом зібрали 610 грамів розлитої ртуті.
- Також співробітники ДСНС провели демеркуризаційні заходи.
- Опісля вони передали речовину представнику Залізничної райдержадміністрації для зберігання і наступної утилізації.
На львівському залізничному вокзалі знайшли ртуть / Фото ДСНС Львівщини
Небезпечну речовину утилізують / Фото ДСНС Львівщини