Інцидент трапився на пероні вокзалу на площі Двірцевій. Ртуть знайшли поблизу смітника.

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На залізничному вокзалі знайшли ртуть

  • Надзвичайникам 25 травня о 13:23 надійшло повідомлення, що на першому пероні Головного залізничного вокзалу знайшли ртуть.
  • Небезпечну речовину розлили поблизу смітника.
  • На місце виклику негайно виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ДСНС Львівщини.
  • Рятувальники механічним способом зібрали 610 грамів розлитої ртуті.
  • Також співробітники ДСНС провели демеркуризаційні заходи.
  • Опісля вони передали речовину представнику Залізничної райдержадміністрації для зберігання і наступної утилізації.

На львівському залізничному вокзалі зібрали понад пів кілограма ртуті: фото
На львівському залізничному вокзалі знайшли ртуть / Фото ДСНС Львівщини

На львівському залізничному вокзалі зібрали понад пів кілограма ртуті: фото
Небезпечну речовину утилізують / Фото ДСНС Львівщини