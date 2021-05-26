На львівському залізничному вокзалі зібрали понад пів кілограма ртуті: фото

На Головному залізничному вокзалі Львова 25 травня знайшли понад 600 грамів ртуті. На місце виклику негайно виїхали рятувальники, які успішно зібрали небезпечну речовину та передали її на утилізацію.
Інцидент трапився на пероні вокзалу на площі Двірцевій. Ртуть знайшли поблизу смітника.
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На залізничному вокзалі знайшли ртуть
- Надзвичайникам 25 травня о 13:23 надійшло повідомлення, що на першому пероні Головного залізничного вокзалу знайшли ртуть.
- Небезпечну речовину розлили поблизу смітника.
- На місце виклику негайно виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ДСНС Львівщини.
- Рятувальники механічним способом зібрали 610 грамів розлитої ртуті.
- Також співробітники ДСНС провели демеркуризаційні заходи.
- Опісля вони передали речовину представнику Залізничної райдержадміністрації для зберігання і наступної утилізації.
На львівському залізничному вокзалі знайшли ртуть / Фото ДСНС Львівщини
Небезпечну речовину утилізують / Фото ДСНС Львівщини