Проєкт на 11 мільйонів євро: у "Львівтеплоенерго" відкинули звинувачення у побитті субпідрядника

Представники компаній "Екопавер" та "Біопавер-інжиніринг" розповіли, що посадовець "Львівтеплоенерго" напав на директора однієї із фірм-субпідрядників. Проте у "Львівтеплоенерго" назвали такі звинувачення нісенітницею.

Посадовець "Львівтеплоенерго" буцімто побив директора фірми-субпідрядника, який встановлює індивідуальні теплові пункти у львівських багатоповерхівках. Проєкт реалізовують у рамках гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку.

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Що розповіли у "Львівобленерго" про конфлікт

Заступник директора ЛМКП "Львівтеплоенерго" з питань реалізації проєкту ЄБРР Сергій Клименко розповів, що вартість проєкту становить понад 11 мільйонів євро. Львів підписав угоду із підрядником – литовською компанією Axis Industries, а замовником послуг виступив ЛМКП "Львівтеплоенерго". Роботи планують завершити до початку нового опалювального сезону у 2021 році. За словами посадовця, між замовниками та підрядниками завжди виникають якісь спірні робочі питання.

Це нормальна практика. Чому субпідрядники Axis Industries – компанії, які литовська сторона найняла у Львові для виконання робіт, дозволяють собі робити якісь висновки стосовно замовника чи як вони вважають, якихось складнощів у роботі, мені не зрозуміло,

– зазначив Клименко.

За його словами, субпідрядники повинні звертатися з такими питаннями до підрядника – Axis Industries, адже це їхні внутрішні стосунки. Клименко зазначив, що "Львівтеплоенерго" не має зауважень до замовника від Axis Industries.

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У Львові встановлять 409 індивідуальних теплових пунктів

Клименко розповів, що, за проєктом, у Львові встановлять 409 ІТП. Проте, ймовірно, підрядник може знову не встигнути виконати усі роботи у термін.

"З нашого боку ми проводимо підготовчі роботи, готуємо приміщення. До кінця травня – максимум 5 червня усі підготовчі роботи будуть завершені. На сьогодні уже встановлено близько 335 ІТП", – додав посадовець.

Він зауважив, що наприкінці квітня "Львівтеплоенерго" підписало нову угоду з Axis Industries, адже попередні терміни виконання робіт вже вичерпали. За його словами, контракт повинен був вже вдруге завершитись, проте з вини підрядника всіх запланованих робіт не виконали. Клименко додав, що насамперед роботи не виконали субпідрядники.

Згідно з новою угодою, до початку опалювального сезону 2021 року усі 409 ІТП повинні під'єднати та запустити. Проте у "Львівтеплоенерго" є побоювання, що підрядник не виконає своїх зобов'язань. За словами Клименка, з цього приводу регулярно проводять наради, до яких залучають й компанії субпідрядників.

"Подібна нарада відбулася й 18 травня. Вже після неї ми дійсно мали розмову із директором компанії субпідрядника і говорили на підвищених тонах з приводу невиконання робіт і їхнього намагання скаргами відтермінувати виконання замовлення. Але це були винятково робочі моменти. Інформація про те, що йому хтось погрожував, не відповідає дійсності", – наголосив посадовець.

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У "Львівтеплоенерго" відкинули звинувачення у побитті субпідрядника

Клименко зазначив, що інформація про побиття директора однієї із субпідрядних компаній є "повною нісенітницею".

Якби такий факт мав місце, то його б зафіксували. Натомість від початку травня моральний тиск чиниться на мене. Субпідрядник пише необґрунтовані листи зі звинуваченнями на мою адресу. Кілька подібних листів вже надійшли на адресу Львівської міської ради та "Львівтеплоенерго",

– додав посадовець.

Окрім того, за його словами, "Львівтеплоенерго" немає жодних заборгованостей з оплатою послуг підряднику Axis Industries. Тож посадовець закликав субпідрядників не зводити наклепи.

"Оплата надходить впродовж 2 – 3 днів від моменту підписання актів виконання робіт. Сам проєкт перебуває на стадії завершення, і ми вимагаємо від підрядника вкластися у терміни, які передбачені. Хоча за попередніми оцінками, зробленими у травні, вони знову не встигають виконати обіцяний обсяг робіт", – додав Клименко.

Посадовець наголосив, що історія із побиттям – вигадка. За його словами, це спроба якимось чином тиснути, щоб відвоювати нові терміни виконання умов контракту.

"Але нічого із цього не буде. У мене як керівника проєкту нашого міста та ЄБРР є чітка позиція – на всіх 409 об'єктах мають бути завершені будівельні роботи – встановлено ІТП до початку нового опалювального сезону", – підсумував Клименко.

Представники компаній "Екопавер" та "Біопавер-інжиніринг" розповіли, що 18 травня після наради Клименко напав на директора фірми-субпідрядника. Він вдарив чоловіка ногою та погрожував йому фізичною розправою і знищенням майна. За словами очевидців, посадовець навіть схопив металеву трубу, якою намагався вдарити свого опонента та пошкодити його авто.