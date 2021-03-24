Будували велопарковки: двох львів'ян підозрюють у розкраданні 1,35 мільйона гривень – фото

Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці 23 березня повідомили про підозри 2 львів'янам. За версією слідства, вони привласнили 1,35 мільйона гривень під час будівництва велопарковок.
Підозрюваним загрожує до 12 років у в'язниці. Невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи.
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Львів'яни, ймовірно, привласнили 1,35 мільйона гривень / Фото поліції Львівщини
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Слідчі 23 березня повідомили львів'янам про підозри за 3 статтями:
Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваним, – до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Невдовзі суд обере львів'янам запобіжні заходи. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Зловмисникам повідомили про підозри / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці продовжують проводити розслідування / Фото поліції Львівщини