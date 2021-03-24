Будували велопарковки: двох львів'ян підозрюють у розкраданні 1,35 мільйона гривень – фото

Правоохоронці 23 березня повідомили про підозри 2 львів'янам. За версією слідства, вони привласнили 1,35 мільйона гривень під час будівництва велопарковок.

Підозрюваним загрожує до 12 років у в'язниці. Невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи.

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Під час будівництва велопарковок привласнили 1,35 мільйона гривень

Правоохоронці встановили, що двоє 38-річних львів’ян, які є службовцями фірм-підрядників, уклали з Асоціацією органів місцевого самоврядування угоду про будівництво 11 велопарковок.

Їх планували облаштувати у межах реалізації міжнародного екологічного проєкту "Ровелове Розточчя – разом попри кордони".

Проте під час будівництва зловмисники вносили неправдиві дані в акти виконаних робіт.

Так, вони, ймовірно, привласнили майже 1,35 мільйона гривень.



Львів'яни, ймовірно, привласнили 1,35 мільйона гривень / Фото поліції Львівщини

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Зловмисникам повідомили про підозри

Слідчі 23 березня повідомили львів'янам про підозри за 3 статтями:

"привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем";

"службове підроблення";

"підроблення документів, печаток, штампів та бланків".

Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваним, – до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере львів'янам запобіжні заходи. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Зловмисникам повідомили про підозри / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці продовжують проводити розслідування / Фото поліції Львівщини