Львів'яни б'ють на сполох: на Рясному гадюки повзають біля школи та у під'їздах – фото

Про гадюк біля школи та ЖК "Соняшник" повідомив львів'янин Тарас Стаховський. На фейсбук-сторінці Гарячої лінії міста Львова чоловікові порадили звернутись у ДСНС.
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Біля школи на Рясному-2 живуть гадюки
Львів'янин розповів, що на території середньої загальноосвітньої школи №100, на вулиці Величковського, живуть гадюки. Також плазунів помітили біля ЖК "Соняшник".
На вулиці Величковського (Рясне-2) неодноразово за останні кілька днів бачили гадюк,
– зазначив Стаховський.
Львів'янин вперше побачив плазунів біля школи 23 квітня. Вже 11 травня гадюки з'явились й біля житлового комплексу.
"Просимо вжити заходів", – підсумував Стаховський
У Гарячій лінії міста Львова розповіли, що повідомили про цей випадок райадміністрацію Шевченківського району. Проте там порадили у випадку виявлення змій звертатися у Головне управління ДСНС України у Львівській області. Тоді надзвичайники скерують на місце серпентологів, які виловлять плазунів.
Біля школи на Рясному-2 живе популяція гадюк / Фото Тараса Стаховського
Плазунів бачили біля ЖК "Соняшник" / Фото Тараса Стаховського
Щоб відловити змій, слід телефонувати у ДСНС / Фото Тараса Стаховського