Львів'яни програли суд: у Львові побудують готель на вулиці Вороного

Львівський окружний адміністративний суд дозволив будівництво готелю на місці стихійної парковки на вулиці Вороного. Під час судового засідання 26 січня суддя Роман Брильовський вирішив, що виконком, погоджуючи детальний план цієї території, діяв у межах своїх повноважень.

Суд не знайшов порушень у 2 рішеннях виконкому Львівської міськради про розроблення та погодження детального плану території на вулиці Вороного. Львів'яни оскаржували їх протягом 3 років.

Цікаво Впродовж січня львівських забудовників оштрафували на понад 7 мільйонів гривень

Чому львів'яни подали позов до суду

На місці стихійного паркінгу на вулиці Вороного спочатку планували зробити спортивний чи ігровий майданчик, проте згодом вирішили побудувати там 6-поверховий паркінг.

У березні 2018 року під час розгляду питання на виконкомі тогочасний головний архітектор міста Юліан Чаплінський розповів, що на Вороного будуватимуть паркінг, щоб розвантажити центр від машин. Проте пізніше виявилось, що орендарем ділянки є ТОВ "Ательєр", яке хоче будувати готель. Саме тому місцеві жителі звернулися до суду, аби визнати протиправними та скасувати рішення виконкому про розробку та погодження детального плану території.

Основним аргументом львів'ян у суді було те, що виконком не мав на це права. Для Галицького району Львова план зонування території не прийнятий. У цьому випадку, рішення про розроблення детального плану мають розглядати на сесії міськради. Також не дотримали процедури громадських слухань, а потенційне будівництво готелю може спричинити тріщини у сусідніх будинках.

Як відбувались суди

Львів'яни виграли суди у 2 інстанціях : у січні 2019 року – в першій інстанції, а травні 2019 року – в апеляційному суді.

: у січні 2019 року – в першій інстанції, а травні 2019 року – в апеляційному суді. Під час розгляду справи касаційним судом мерія стверджувала , що місцеві жителі не довели , що розробка цього проєкту впливає на їхні майнові або соціальні права . Також міськрада заявляла, що погодження детального плану території виконкомом є окремою, "проміжною" стадією планування території на місцевому рівні й не затверджує містобудівну документацію.

, що місцеві , що розробка цього проєкту майнові або соціальні . Також міськрада заявляла, що погодження детального плану території виконкомом є окремою, "проміжною" стадією планування території на місцевому рівні й не затверджує містобудівну документацію. У грудні суд скасував рішення попередніх інстанцій та скерував справу на повторний розгляд.

та скерував справу на повторний розгляд. На думку колегії суддів, виконком мерії просто "реалізовував повноваження щодо підготовки та подання на затвердження Львівської міськради відповідної містобудівної документації", коли приймав рішення про погодження детального плану території.

щодо підготовки та подання на затвердження Львівської міськради відповідної містобудівної документації", коли приймав рішення про погодження детального плану території. Так, при новому розгляді справи, Львівський окружний адміністративний суд вирішив, що виконком діяв в межах своїх повноважень , а будівництво готелю замість паркінгу – це не зміна Генплану, а його уточнення.

, а будівництво готелю замість паркінгу – це не зміна Генплану, а його уточнення. Суд не погодився, що рішення виконкому порушують права мешканців. ТОВ "Ательєр" заявив, що будівництво на цій території паркінгу суперечить Державним будівельним нормам.

Читайте також Суд зобов'язав львівського забудовника знести незаконний поверх у ЖК: що відомо

Що розповіли у міськраді

У грудні 2019 року, поки тривали суди, питання про розроблення ДПТ винесли на розгляд сесії міськради. Заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач зазначив, що рішення узгодили з жителями кварталу.

Ми (замовники плану та мешканці – 24 канал) у той же день провели зустріч та усе обговорили. Я б сказав, що ця зустріч відбулась доволі конструктивно, тому я був переконаний, що розпочався рух і обидві сторони зможуть досягнути взаєморозуміння,

– розповів Зубач.

Посадовець розповів, що були занепокоєння щодо впливу будівництва на певні будинки, що розташовані на вулицях Вороного та Фредра. Тому інвестори повідомили, що проведуть додаткову експертизу. Проте під час повторного розгляду справи мешканці не відмовилися від позову.