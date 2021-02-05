Львів'яни програли суд: у Львові побудують готель на вулиці Вороного

Джерело:"Наші гроші. Львів"
Львівський окружний адміністративний суд дозволив будівництво готелю на місці стихійної парковки на вулиці Вороного. Під час судового засідання 26 січня суддя Роман Брильовський вирішив, що виконком, погоджуючи детальний план цієї території, діяв у межах своїх повноважень.
Суд не знайшов порушень у 2 рішеннях виконкому Львівської міськради про розроблення та погодження детального плану території на вулиці Вороного. Львів'яни оскаржували їх протягом 3 років.
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На місці стихійного паркінгу на вулиці Вороного спочатку планували зробити спортивний чи ігровий майданчик, проте згодом вирішили побудувати там 6-поверховий паркінг.
У березні 2018 року під час розгляду питання на виконкомі тогочасний головний архітектор міста Юліан Чаплінський розповів, що на Вороного будуватимуть паркінг, щоб розвантажити центр від машин. Проте пізніше виявилось, що орендарем ділянки є ТОВ "Ательєр", яке хоче будувати готель. Саме тому місцеві жителі звернулися до суду, аби визнати протиправними та скасувати рішення виконкому про розробку та погодження детального плану території.
Основним аргументом львів'ян у суді було те, що виконком не мав на це права. Для Галицького району Львова план зонування території не прийнятий. У цьому випадку, рішення про розроблення детального плану мають розглядати на сесії міськради. Також не дотримали процедури громадських слухань, а потенційне будівництво готелю може спричинити тріщини у сусідніх будинках.
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У грудні 2019 року, поки тривали суди, питання про розроблення ДПТ винесли на розгляд сесії міськради. Заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач зазначив, що рішення узгодили з жителями кварталу.
Ми (замовники плану та мешканці – 24 канал) у той же день провели зустріч та усе обговорили. Я б сказав, що ця зустріч відбулась доволі конструктивно, тому я був переконаний, що розпочався рух і обидві сторони зможуть досягнути взаєморозуміння,
– розповів Зубач.
Посадовець розповів, що були занепокоєння щодо впливу будівництва на певні будинки, що розташовані на вулицях Вороного та Фредра. Тому інвестори повідомили, що проведуть додаткову експертизу. Проте під час повторного розгляду справи мешканці не відмовилися від позову.