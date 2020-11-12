У Львові продовжують розвивати дистанційні сервіси комунікації з владою. Відтепер львів'яни можуть замовити потрібну їм адмінпослугу без візиту до ЦНАП – для цього потрібен лише інтернет.

На період карантину ЦНАПи не припиняли своєї роботи. Проте зараз у центр можна прийти лише за попереднім записом. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як можна скористатись послугами ЦНАПу онлайн

Від початку карантину Центри надання адміністративних послуг Львова не припиняли надавати послуги львів'янам. Проте вони змінили форму своєї роботи – охочі могли отримати послуги лише дистанційно.

З 15 червня ЦНАП розпочав другий етап виходу з карантину. Тут відновили прийом на всі види адмінпослуг, але лише за попереднім записом. Тому можливість замовити послугу онлайн залишається актуальною.

Львів'яни можуть замовити потрібну їм послугу дистанційно на сайті ЦНАПу.

Зверніть увагу! Записатись на прийом у Центр надання адмінпослуг Львова можна на сайті або за телефоном: 032 29 75 795.

Які послуги можна замовити у ЦНАПі онлайн