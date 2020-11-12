Львів’яни відтепер можуть замовити адмінпослуги онлайн: деталі
У Львові продовжують розвивати дистанційні сервіси комунікації з владою. Відтепер львів'яни можуть замовити потрібну їм адмінпослугу без візиту до ЦНАП – для цього потрібен лише інтернет.
На період карантину ЦНАПи не припиняли своєї роботи. Проте зараз у центр можна прийти лише за попереднім записом. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Як можна скористатись послугами ЦНАПу онлайн
Від початку карантину Центри надання адміністративних послуг Львова не припиняли надавати послуги львів'янам. Проте вони змінили форму своєї роботи – охочі могли отримати послуги лише дистанційно.
З 15 червня ЦНАП розпочав другий етап виходу з карантину. Тут відновили прийом на всі види адмінпослуг, але лише за попереднім записом. Тому можливість замовити послугу онлайн залишається актуальною.
Львів'яни можуть замовити потрібну їм послугу дистанційно на сайті ЦНАПу.
Які послуги можна замовити у ЦНАПі онлайн
- Реєстрація місця проживання дитини;
- Державна реєстрація ФОПА та подання відомостей для реєстрації фізичної особи у держреєстрі;
- Призначення допомоги при народженні дитини;
- Держреєстрація створення юридичної особи;
- Перевірка стану оформлення паспорта;
- Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання;
- Інформаційна довідка з держреєстру речових прав на нерухоме майно
- Безкоштовний запит на отримання відомостей з ЄДР ЮО, ФОП та громадських формувань;
- Витяг про земельну ділянку та витяг про нормативну грошову оцінку тощо.
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