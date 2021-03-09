Львів'янин 4 рази вистрілив в перехожого й вкоротив собі віку: фото

У Львові 7 березня чоловік 4 рази вистрілив у перехожого посеред вулиці. Пізніше правоохоронці знайшли тіло зловмисника у його квартирі – він вчинив самогубство.

Інцидент трапився близько 21:40 на вулиці Городоцькій. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Львів'янин 4 рази вистрілив у перехожого

Близько 21:40 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій невідомий кілька разів вистрелив у чоловіка, який вийшов з кафе.

Зловмисник втік з місця події.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчі, оперативники управління карного розшуку, патрульні та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу постраждалого. Ним виявився 34-річний житель Одеси.

Медики виявили у нього 4 вогнепальних рани.

Наразі чоловік перебуває у реанімації.



Львів'янин стріляв у перехожого на Городоцькій / Фото поліції Львівщини

Зловмисник застрелився у своїй квартирі

Правоохоронці встановили, що в одесита стріляв 53-річний львів'янин. Тіло зловмисника знайшли у його помешканні – він вистрілив собі у голову. Зброю, з якої стріляв львів'янин, вилучили та скерували на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за "замах на вбивство" та "умисне вбивство" з приміткою "самогубство". Наразі правоохоронці проводять розслідування.