Львів'янин 4 рази вистрілив в перехожого й вкоротив собі віку: фото

Джерело:поліція Львівщини
У Львові 7 березня чоловік 4 рази вистрілив у перехожого посеред вулиці. Пізніше правоохоронці знайшли тіло зловмисника у його квартирі – він вчинив самогубство.
Інцидент трапився близько 21:40 на вулиці Городоцькій. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
Читайте також У Львові 15-річний хлопець побив жінку до смерті: підлітку повідомили про підозру
Львів'янин стріляв у перехожого на Городоцькій / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановили, що в одесита стріляв 53-річний львів'янин. Тіло зловмисника знайшли у його помешканні – він вистрілив собі у голову. Зброю, з якої стріляв львів'янин, вилучили та скерували на експертизу.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за "замах на вбивство" та "умисне вбивство" з приміткою "самогубство". Наразі правоохоронці проводять розслідування.