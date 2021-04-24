Заховав в машині: львів'янин намагався вивезти в Польщу майже 66 кілограмів бурштину

У пункті пропуску "Шегині" 40-річний львів'янин намагався вивезти до Польщі 65,7 кілограма бурштину. Це найбільша цьогоріч контрабанда каміння на Львівщині.

Чоловік приїхав до пункту пропуску вночі 23 квітня. Він керував мікроавтобусом "Фольксваген".

Читайте також РНБО ввела нові санкції проти контрабандистів

Що виявили при огляді авто

Прикордонники вирішили провести поглиблений огляд машини. У результаті там і виявили майже 66 кілограмів "сонячного каміння". Бурштин заховали в конструктивних порожнинах автомобіля.

Прикордонники зізнались, що це найбільше вилучення контрабандного бурштину у 2021 році.

Контрабанда бурштину: останні новини

6 квітня львівські митники теж знайшли партію бурштину, однак значно меншу – 3 кілограми. Чоловік на Volkswagen Transporter намагався провезти каміння в Польщу, заховавши його у жіночі панчохи.

На Рівненщині у березні СБУ попередила контрабанду 260 кілограмів бурштину. Його вартість сягала 2 мільйонів гривень.

4 грудня 2020 року в аеропорту "Бориспіль" контрабандисти замаскували 285 кілограмів бурштину під одяг. Партію хотіли вивезти в Китай.