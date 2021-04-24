Заховав в машині: львів'янин намагався вивезти в Польщу майже 66 кілограмів бурштину

У пункті пропуску "Шегині" 40-річний львів'янин намагався вивезти до Польщі 65,7 кілограма бурштину. Це найбільша цьогоріч контрабанда каміння на Львівщині.
Чоловік приїхав до пункту пропуску вночі 23 квітня. Він керував мікроавтобусом "Фольксваген".
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Прикордонники вирішили провести поглиблений огляд машини. У результаті там і виявили майже 66 кілограмів "сонячного каміння". Бурштин заховали в конструктивних порожнинах автомобіля.
Прикордонники зізнались, що це найбільше вилучення контрабандного бурштину у 2021 році.