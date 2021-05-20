Слідчі зібрали достатньо доказів причетності львів'янина до розкрадання бюджетних грошей. Наразі вони встановлюють особи співучасників злочину.

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Підприємець привласнив понад пів мільйона гривень

  • За інформацією Львівської облпрокуратури, у грудні 2017 року підприємство-підрядник виконувало реконструкцію сміттєзвалища у місті Великі Мости Червоноградського району.
  • Директор, 29-річний львів'янин, уклав з міськрадою відповідну угоду.
  • Проте чоловік вносив в акти приймання виконаних робіт неправдиву інформацію.
  • Зокрема, він вказував там роботи, які фактично ніхто не проводив.
  • Так йому вдалося привласнити понад 500 тисяч гривень з місцевого бюджету.

Львів'янин привласнив пів мільйона гривень під час реконструкції сміттєзвалища: фото
Чоловік привласнив понад 500 тисяч гривень / Фото Львівської облпрокуратури

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Чоловікові загрожує в'язниця

Слідчі повідомили львів'янину про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • "Привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем";
  • "Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки".

Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини злочинів та встановлюють особи співучасників. Невдовзі затриманому оберуть запобіжний захід.

Львів'янин привласнив пів мільйона гривень під час реконструкції сміттєзвалища: фото
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури