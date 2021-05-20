Львів'янин привласнив пів мільйона гривень під час реконструкції сміттєзвалища: фото

Слідчі зібрали достатньо доказів причетності львів'янина до розкрадання бюджетних грошей. Наразі вони встановлюють особи співучасників злочину.
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Підприємець привласнив понад пів мільйона гривень
- За інформацією Львівської облпрокуратури, у грудні 2017 року підприємство-підрядник виконувало реконструкцію сміттєзвалища у місті Великі Мости Червоноградського району.
- Директор, 29-річний львів'янин, уклав з міськрадою відповідну угоду.
- Проте чоловік вносив в акти приймання виконаних робіт неправдиву інформацію.
- Зокрема, він вказував там роботи, які фактично ніхто не проводив.
- Так йому вдалося привласнити понад 500 тисяч гривень з місцевого бюджету.
Чоловік привласнив понад 500 тисяч гривень / Фото Львівської облпрокуратури
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Чоловікові загрожує в'язниця
Слідчі повідомили львів'янину про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- "Привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем";
- "Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки".
Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини злочинів та встановлюють особи співучасників. Невдовзі затриманому оберуть запобіжний захід.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури