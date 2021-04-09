Львів'янин відсудив у Львівської міськради 84,1 тисячі гривень компенсації за розтрощене під час буревію авто. У 2019 році через негоду на автівку чоловіка впало дерево.

Інцидент трапився 30 вересня 2019 року. Тоді у Львові під час буревію впали 15 дерев.

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Ремонт автівки коштував 84 тисячі гривень

У позові львів'янина мовиться, що 30 вересня 2019 року він припаркував свій автомобіль Hyuindai Tucson на вулиці Братів Міхновських, 28.

Близько 18:00 на машину впало дерево, внаслідок чого автівка сильно пошкодилась.

Згідно з висновком експерта, збитки від падіння дерева становили 84,1 тисячі гривень.

Син чоловіка звернувся до Залізничної районної адміністрації та в ЛКП "Граніт", щоб дізнатись, хто є балансоутримувачем дерева.

Проте він дізнався, що дерево не перебувало на балансі адміністрації та ЛКП.

Львів'янин з'ясував, що контролювати стан дерев у місті повинен департамент містобудування ЛМР.

Тож він подав позов на департамент, щоб отримати 84,1 тисячі гривень матеріальної компенсації.

Як відбувались судові засідання

Суд першої інстанції відмовив чоловікові у позові. Тож львів'янин звернувся у Львівський апеляційний суд. Колегія суддів за головуванням Юлії Мікуш визнала, що працівники департаменту містобудування ЛМР неналежно слідкували за станом дерева, внаслідок чого воно впало на авто.

Апеляційний суд 2 квітня задовольнив позов чоловіка. Департамент містобудування зобов'язали виплатити 84,1 тисячі гривень матеріальної шкоди та компенсувати львів'янину 5 тисяч гривень за послуги адвоката.

Цікаво! 30 вересня 2019 року у Львові пронісся буревій, який повалив 15 дерев. Ще один львів’янин також відсудив у мерії 106 тисяч гривень за повалене дерево на його авто. А львів'янка відсудила у НУ "Львівська політехніка" 73 тисячі гривень за тією самою причиною.