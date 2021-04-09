Львів'янин відсудив у мерії 84 тисячі гривень за розтрощене деревом авто
Львів'янин відсудив у Львівської міськради 84,1 тисячі гривень компенсації за розтрощене під час буревію авто. У 2019 році через негоду на автівку чоловіка впало дерево.
Джерело:ZAXID.NET
Інцидент трапився 30 вересня 2019 року. Тоді у Львові під час буревію впали 15 дерев.
Цікаво Не сподобалось рішення суду: у Львові домашній насильник побив адвоката дружини
Ремонт автівки коштував 84 тисячі гривень
- У позові львів'янина мовиться, що 30 вересня 2019 року він припаркував свій автомобіль Hyuindai Tucson на вулиці Братів Міхновських, 28.
- Близько 18:00 на машину впало дерево, внаслідок чого автівка сильно пошкодилась.
- Згідно з висновком експерта, збитки від падіння дерева становили 84,1 тисячі гривень.
- Син чоловіка звернувся до Залізничної районної адміністрації та в ЛКП "Граніт", щоб дізнатись, хто є балансоутримувачем дерева.
- Проте він дізнався, що дерево не перебувало на балансі адміністрації та ЛКП.
- Львів'янин з'ясував, що контролювати стан дерев у місті повинен департамент містобудування ЛМР.
- Тож він подав позов на департамент, щоб отримати 84,1 тисячі гривень матеріальної компенсації.
Як відбувались судові засідання
Суд першої інстанції відмовив чоловікові у позові. Тож львів'янин звернувся у Львівський апеляційний суд. Колегія суддів за головуванням Юлії Мікуш визнала, що працівники департаменту містобудування ЛМР неналежно слідкували за станом дерева, внаслідок чого воно впало на авто.
Апеляційний суд 2 квітня задовольнив позов чоловіка. Департамент містобудування зобов'язали виплатити 84,1 тисячі гривень матеріальної шкоди та компенсувати львів'янину 5 тисяч гривень за послуги адвоката.
Поділитися новиною