Львів'янин відсудив у мерії 84 тисячі гривень за розтрощене деревом авто

Джерело:ZAXID.NET
Львів'янин відсудив у Львівської міськради 84,1 тисячі гривень компенсації за розтрощене під час буревію авто. У 2019 році через негоду на автівку чоловіка впало дерево.
Інцидент трапився 30 вересня 2019 року. Тоді у Львові під час буревію впали 15 дерев.
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Суд першої інстанції відмовив чоловікові у позові. Тож львів'янин звернувся у Львівський апеляційний суд. Колегія суддів за головуванням Юлії Мікуш визнала, що працівники департаменту містобудування ЛМР неналежно слідкували за станом дерева, внаслідок чого воно впало на авто.
Апеляційний суд 2 квітня задовольнив позов чоловіка. Департамент містобудування зобов'язали виплатити 84,1 тисячі гривень матеріальної шкоди та компенсувати львів'янину 5 тисяч гривень за послуги адвоката.Цікаво! 30 вересня 2019 року у Львові пронісся буревій, який повалив 15 дерев. Ще один львів’янин також відсудив у мерії 106 тисяч гривень за повалене дерево на його авто. А львів'янка відсудила у НУ "Львівська політехніка" 73 тисячі гривень за тією самою причиною.