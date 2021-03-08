Ледь не загинув: львів'янин заніс в організм смертельну інфекцію під час гоління

У Львові медики Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги врятували чоловіка, у якого діагностували некротизуючий фасціїт. Смертельну інфекцію пацієнт заніс у свій організм під час гоління.

Чоловік звернувся за допомогою занадто пізно. Проте медикам все ж вдалось врятувати йому життя.

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Чоловік підхопив смертельну інфекцію

У лікарню 42-річного львів'янина госпіталізували в дуже важкому стані .

. На передній частині його шиї були набряк, почервоніння та зони шкіри чорного кольору .

. Пацієнтові діагностували некротизуючий фасціїт , ускладнений зараження крові.

, ускладнений зараження крові. 90% людей , у яких виявляють цю смертельну інфекцію на пізніх стадіях, помирають .

, у яких виявляють цю смертельну інфекцію на пізніх стадіях, . Медики з'ясували, що інфекція могла потрапити організм чоловіка через невеликі порізи, які виникли під час гоління .

. Завідувач першого хірургічного відділення КЛШМД Гнат Герич розповів, що некротизуючий фасціїт викликають аеробні та анаеробні бактерії, які ушкоджують м'які тканини – шкіру, підшкірну клітковину чи фасції.

Це є найнебезпечніша інфекція м'яких тканин.

м'яких тканин. Некротизуючий фасціїт більш небезпечний, ніж газова гангрена .

. Часто хворі дуже швидко помирають від інтоксикації.

Львів'янин не одразу звернувся до лікарів

Спочатку передня частина шиї пацієнта почала трохи боліти. Пізніше виникли набряк та почервоніння. Хоч львів'янину дуже боліла шия, у лікарню він не поспішав. Протягом 6 днів він намагався лікуватись вдома. Проте, коли на його шиї з'явились чорні плями, чоловік вирішив піти у лікарню.

За словами завідувача першого хірургічного відділення КЛШМД, стан пацієнта був вкрай важкий.

Окрім набряку на шиї з ознаками змертвілих тканин, набряки червоного кольору виявили на передній частині грудної клітки, лопатці, під пахвою тощо. Інфекція потрапила в кров й почала розповсюджуватися організмом. Виник так званий важкий сепсис, при якому перестають нормально працювати важливі органи й системи, різко падає тиск,

– розповів Герич.

Смертельна інфекція вже потрапила у зону, де розташоване серце й інші важливі органи. Це значно ускладнювало лікування пацієнта. Лікарі не могли дати гарантії, що чоловіка врятують, адже смертність у таких випадках сягає 90%.

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Чоловіка терміново перевели в операційну

Львів'янину терміново провели операцію. До складу операційної бригади увійшли Гнат Герич, завідувач щелепно-лицевої хірургії Олег Ковтуняк, хірург Андрій Микуш та анестезіолог Орест Юзьків.

Ковтуняк розповів, що львів'янину видалили змертвілі частини м'яких тканин. Потім медики, щоб побороти інфекцію, відкрили її вогнища, які розміщувались у верхній частині грудної клітки, під пахвою та на лопатці, та поставили у рани спеціальні ліки.

"Оскільки анаеробні бактерії дуже добре почуваються там, де немає доступу повітря, ми згодом помістили пацієнта у спеціальний апарат, де під тиском насичували м'які тканини киснем", – додав медик.

Лікарям за короткий час вдалося зупинити розповсюдження інфекції й стабілізувати стан пацієнта.

Пацієнту зробили пересадку шкіри зі стегна

Хірурги провели чоловікові аутотрансплантацію. Вони взяли з його стегна поверхневий шар шкіри й закрили нею дефект на шиї. Цю операцію проводили у 2 етапи.

Другу операцію, внаслідок якої лікарі повністю закрили дефект на шиї, провели 5 березня. За словами медиків, пересаджена шкіра з часом відімре. Проте протягом цього часу під нею утворюватиметься нормальний шкірний покрив.

Наразі львів'янин перебуває у задовільному стані. За словами лікарів, усе найстрашніше уже позаду. Коли пересаджена шкіра приживеться, чоловіка відпустять з лікарні додому.

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Інфекція проникає в організм людей з пониженим імунітетом

Лікарі не можуть сказати, чому смертельна інфекція потрапила в організм львів'янина. Проте, ймовірно, це трапилось через гоління.

Найчастіше такі інфекції виникають у людей зі зниженим імунітетом – у пацієнтів з цукровим діабетом, туберкульозом тощо. Проте у здорових людей вони також можуть виникнути. Чоловік, якому робили операцію, хворів на туберкульоз. Раніше йому видалили частину легені.

Лікарі закликають, при перших незрозумілих симптомах звертатись у лікарню. Це допоможе вчасно виявити інфекцію та не дозволити їй потрапити у кров. Адже на пізніх стадіях виживають лише одиниці.