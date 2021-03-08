Ледь не загинув: львів'янин заніс в організм смертельну інфекцію під час гоління

Джерело:ZAXID.NET
У Львові медики Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги врятували чоловіка, у якого діагностували некротизуючий фасціїт. Смертельну інфекцію пацієнт заніс у свій організм під час гоління.
Чоловік звернувся за допомогою занадто пізно. Проте медикам все ж вдалось врятувати йому життя.
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Спочатку передня частина шиї пацієнта почала трохи боліти. Пізніше виникли набряк та почервоніння. Хоч львів'янину дуже боліла шия, у лікарню він не поспішав. Протягом 6 днів він намагався лікуватись вдома. Проте, коли на його шиї з'явились чорні плями, чоловік вирішив піти у лікарню.
За словами завідувача першого хірургічного відділення КЛШМД, стан пацієнта був вкрай важкий.
Окрім набряку на шиї з ознаками змертвілих тканин, набряки червоного кольору виявили на передній частині грудної клітки, лопатці, під пахвою тощо. Інфекція потрапила в кров й почала розповсюджуватися організмом. Виник так званий важкий сепсис, при якому перестають нормально працювати важливі органи й системи, різко падає тиск,
– розповів Герич.
Смертельна інфекція вже потрапила у зону, де розташоване серце й інші важливі органи. Це значно ускладнювало лікування пацієнта. Лікарі не могли дати гарантії, що чоловіка врятують, адже смертність у таких випадках сягає 90%.
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Львів'янину терміново провели операцію. До складу операційної бригади увійшли Гнат Герич, завідувач щелепно-лицевої хірургії Олег Ковтуняк, хірург Андрій Микуш та анестезіолог Орест Юзьків.
Ковтуняк розповів, що львів'янину видалили змертвілі частини м'яких тканин. Потім медики, щоб побороти інфекцію, відкрили її вогнища, які розміщувались у верхній частині грудної клітки, під пахвою та на лопатці, та поставили у рани спеціальні ліки.
"Оскільки анаеробні бактерії дуже добре почуваються там, де немає доступу повітря, ми згодом помістили пацієнта у спеціальний апарат, де під тиском насичували м'які тканини киснем", – додав медик.
Лікарям за короткий час вдалося зупинити розповсюдження інфекції й стабілізувати стан пацієнта.
Хірурги провели чоловікові аутотрансплантацію. Вони взяли з його стегна поверхневий шар шкіри й закрили нею дефект на шиї. Цю операцію проводили у 2 етапи.
Другу операцію, внаслідок якої лікарі повністю закрили дефект на шиї, провели 5 березня. За словами медиків, пересаджена шкіра з часом відімре. Проте протягом цього часу під нею утворюватиметься нормальний шкірний покрив.
Наразі львів'янин перебуває у задовільному стані. За словами лікарів, усе найстрашніше уже позаду. Коли пересаджена шкіра приживеться, чоловіка відпустять з лікарні додому.
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Лікарі не можуть сказати, чому смертельна інфекція потрапила в організм львів'янина. Проте, ймовірно, це трапилось через гоління.
Найчастіше такі інфекції виникають у людей зі зниженим імунітетом – у пацієнтів з цукровим діабетом, туберкульозом тощо. Проте у здорових людей вони також можуть виникнути. Чоловік, якому робили операцію, хворів на туберкульоз. Раніше йому видалили частину легені.
Лікарі закликають, при перших незрозумілих симптомах звертатись у лікарню. Це допоможе вчасно виявити інфекцію та не дозволити їй потрапити у кров. Адже на пізніх стадіях виживають лише одиниці.