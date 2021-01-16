Два дні у сильний мороз шукали рятувальники туриста, який самотужки спробував підкорити гору піп Іван та загубився. Львів'янина знайшли надвечір 15 січня – за пів кілометра від українського кордону – на території Румунії.

Туриста виявили на полонині Струнга

Чоловіка виявили на полонині Струнга туристи-волонтери, що допомагали у пошуках. Про це інформує ДСНС у телеграмі.

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Як повідомляє Zaxid.net, львів'янин за два дні перетнув український кордон і опинився вже на стороні Румунії. У 25-річного чоловіка обмороження кінцівок.

Чоловік вирішив сам здійснити сходження на гору

Волонтери розповіли, що турист самотужки вирішив здійснити сходження на гору піп Іван – висотою 1936 метрів. Проте через сильний снігопад 14 січня він заблукав. Чоловік сам зателефонував рятувальникам та своєму товаришу. Турист поскаржився, що його намет засипає снігом.

Туриста знайшли завдяки світлу ліхтарика

Добровольці знайшли чоловіка завдяки світлу його ліхтарика, намет він уже втратив. У зниклого туристи є ознаки обмороження пальців ніг та рук, проте його стан оцінюють, як задовільний.

Один з волонтерів, що брав участь у рятувальній операції, професійний гід Богдан Фаштрига опублікував селфі після 22 годин виснажливих пошуків.

Багато хто думає, що раз Карпати мають невелику висоту, значить це не так вже й страшно і небезпечно, в результаті щороку хтось втрачається, і знаходять деяких вже тільки навесні, їх так і називають "проліски",

– написав у фейсбуці товариш Богдана, гід Антон Шевельов. Важливо! Рятувальники попереджають, що наразі в Карпатах вирують сильні хуртовини та мороз. Походи у гори – небезпечні, отож надзвичайники просять утриматись від таких подорожей.

Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу