Львів'янину, якого кілька діб шукали у Карпатах, загрожує ампутація
25-річного львів'янина, який заблукав у Карпатах, знайшли в горах Румунії / Фото ДСНС
Львів'янина, який заблукав у Карпатах, наразі лікують у восьмій клінічній лікарні Львова. 25-річний чоловік сильно обморозив ноги, тому наразі йому загрожує ампутація пальців.
Львів'янин почуває себе задовільно. Операція запланована на наступний тиждень. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Що кажуть лікарі
Чоловіка лікують від обмороження у 8 клінічній лікарні. Завідувач опікового центру медзакладу Василь Савчин розповів, що туристові доведеться ампутувати 3 пальці.
Наступного тижня будемо його оперувати. На правій нозі є глибокі обмороження. Пацієнт себе почуває задовільно, глибокі ураження є лише локально,
– зазначив Савчин.
Як львів'янин заблукав у Карпатах
- 25-річний львів’янин 14 січня заблукав у Карпатах під час самостійного сходження на гору Піп Іван Мармароський.
- Протягом 2 днів закарпатські рятувальники шукали туриста.
- Чоловіка знайшли волонтери з добровільного рятувально-пошукового поста у Мармаросах за півкілометра від кордону на румунській стороні.
- Операція з порятунку заблукалого львів'янина тривала 22 години.
- Волонтери розповіли, що чоловік міг би не дожити до наступного дня, адже його спорядження зовсім не було підлаштоване до зимових гір. Окрім цього він отримав сильні обмороження і був виснажений.
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