Львів'янина, який заблукав у Карпатах, наразі лікують у восьмій клінічній лікарні Львова. 25-річний чоловік сильно обморозив ноги, тому наразі йому загрожує ампутація пальців.

Львів'янин почуває себе задовільно. Операція запланована на наступний тиждень. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Що кажуть лікарі

Чоловіка лікують від обмороження у 8 клінічній лікарні. Завідувач опікового центру медзакладу Василь Савчин розповів, що туристові доведеться ампутувати 3 пальці.

Наступного тижня будемо його оперувати. На правій нозі є глибокі обмороження. Пацієнт себе почуває задовільно, глибокі ураження є лише локально,

– зазначив Савчин.

Як львів'янин заблукав у Карпатах