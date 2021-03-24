У Львові 23 березня 75-річна жінка потрапила до лікарні через отруєння чадним газом. Загалом від початку року у місті зафіксували 20 випадків, внаслідок яких постраждали 47 людей.

У мерії закликають львів'ян бути обачними. Адже у місті протягом кількох місяців від отруєння чадним газом загинули 2 людей. Читайте також На Львівщині побільшало випадків продажу фальшивих ПЛР-тестів Жінка отруїлась чадним газом через пічку Близько 18:00 у квартирі на вулиці Віденській 75-річна жінка отруїлась чадним газом.

Медики відвезли її до обласної клінічної лікарні у стані середнього ступеня важкості.

Квартира постраждалої обладнана газовою пічкою, ПГ-4 та газовою колонкою.

Тож аварійна бригада ПАТ "Львівгаз" тимчасово припинила подачу газу до пічки.

Наразі обставини події встановлюють. Важливо! Газ вибухонебезпечний, тож найменше порушення правил може призвести до трагедії – вибуху, пожежі та отруєння. Під час усіх нещасних випадків, пов'язаних із газом, слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104 або поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту й усі вони прибудуть на місце події. Цікаво Львів у червоній зоні: які обмеження діятимуть у місті Як уникнути отруєння чадним газом Фахівці наголошують, що основною вимогою для уникнення отруєння чадним газом є приплив свіжого повітря у приміщення.

Якщо у кімнаті встановлені прилади для опалення, то повітря повинне надходити через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений.

Також обов'язково потрібно перевіряти тягу в вентканалі, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.

Якщо у приміщенні встановлені прилади з димовідводом у комин (газові котли, колонки тощо), потрібно ретельно слідкувати за чистотою комина.

У жодному разі в таких приміщеннях не повинні бути електричні вентилятори.

Якщо одне з цих правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ, що може призвести до трагедії.

Як користуватись газом у побуті / Інфографіка ЛМР