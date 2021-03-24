Львів'янка отруїлась чадним газом через пічку
У Львові жінка отруїлась чадним газом / 24 канал
У Львові 23 березня 75-річна жінка потрапила до лікарні через отруєння чадним газом. Загалом від початку року у місті зафіксували 20 випадків, внаслідок яких постраждали 47 людей.
Джерело:Львівська міськрада
У мерії закликають львів'ян бути обачними. Адже у місті протягом кількох місяців від отруєння чадним газом загинули 2 людей.
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Жінка отруїлась чадним газом через пічку
- Близько 18:00 у квартирі на вулиці Віденській 75-річна жінка отруїлась чадним газом.
- Медики відвезли її до обласної клінічної лікарні у стані середнього ступеня важкості.
- Квартира постраждалої обладнана газовою пічкою, ПГ-4 та газовою колонкою.
- Тож аварійна бригада ПАТ "Львівгаз" тимчасово припинила подачу газу до пічки.
- Наразі обставини події встановлюють.
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Як уникнути отруєння чадним газом
- Фахівці наголошують, що основною вимогою для уникнення отруєння чадним газом є приплив свіжого повітря у приміщення.
- Якщо у кімнаті встановлені прилади для опалення, то повітря повинне надходити через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений.
- Також обов'язково потрібно перевіряти тягу в вентканалі, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.
- Якщо у приміщенні встановлені прилади з димовідводом у комин (газові котли, колонки тощо), потрібно ретельно слідкувати за чистотою комина.
- У жодному разі в таких приміщеннях не повинні бути електричні вентилятори.
- Якщо одне з цих правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ, що може призвести до трагедії.
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